خصومات هائلة في جميع الفروع .. عروض كارفور نهاية السنة بخصومات تصل الى 50% على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والالكترونيات

عدن – كتب محمد سعد – عروض كارفور الجبارة بمناسبة الجمعة البيضاء 2024 أحدثت ضجيج كبير في هذه الفترة، وذلك مع اقتراب نهاية العام، حيث تتجدد عروض كارفور التي أصبحت حدث مهم من قبل عشاق التسوق، وذلك لأنها تقدم تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، هذا الحدث السنوي الذي يمتد حتى 3 ديسمبر يهدف إلى توفير فرصة للعملاء للاستفادة من خصومات غير مسبوقة تصل إلى 50%، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معنا هذا المقال.

عروص كارفور

الجمعة البيضاء فرصة مميزة يبحث عنها محبي التسوق، فهي ليست مجرد حدث تسويقي عابر، بل هي مناسبة عالمية نشأت من فكرة التخلص من المخزون الزائد خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، منذ ذلك الحين أصبحت هذه المناسبة حدث سنوي، حيث تتنافس المتاجر الكبرى على تقديم أفضل العروض في مصر، وتتألق كارفور سنويا في هذه المناسبة بطرح تخفيضات ضخمة تستهدف تلبية احتياجات كافة العملاء، سواء كانوا يبحثون عن الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، أو المواد الغذائية.

طريقة الاستفادة من عروض كارفور

يمكن للعملاء زيارة فروع كارفور المنتشرة في مصر أو الاطلاع على مجلات العروض عبر الإنترنت، كذلك، تتيح كارفور إمكانية الشراء الإلكتروني للاستفادة من العروض دون الحاجة لزيارة الفروع، كارفور مصر أثبتت مجددا ريادتها في قطاع التجزئة بتقديم أقوى العروض التسويقية لهذا الموسم، مما يجعل الجمعة البيضاء فرصة لا تفوت لكل من يبحث عن توفير المال دون التنازل عن الجودة

أبرز عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024

كارفور تميزت بكونها وجهة تسوق رئيسية للمصريين بسبب انتشار فروعها في أنحاء البلاد، وتوفيرها خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات. كما أن عروضها تتميز بالمصداقية، والجودة العالية للمنتجات المقدمة، وقد حرصت هذا العام على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية جدا، ومن أبرز العروض ما يلي:

تليفزيون سامسونج 75 بوصة بسعر 28,888 جنيه بدلا من 41,999 جنيه، بتخفيض يصل إلى 31%.

تليفزيون LG 55 بوصة بسعر 21,999 جنيه بدلًا من 31,999 جنيه، بتخفيض مماثل.

مكنسة TORNADO بسعر 2,799 جنيه بدلا من 3,600 جنيه، بتخفيض قدره 22%.

ثلاجة Haier 10.5 كيلو جرام: متوفرة بسعر 26,999 جنيه بدلا من 36,000 جنيه، بتخفيض يبلغ 25%.

تتضمن العروض تخفيضات تصل إلى 50% على أشجار الكريسماس، مما يجعلها فرصة مثالية لتزيين المنازل بأقل التكاليف.

يوفر كارفور خصومات تصل إلى 40% على جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية الشخصية، بما يشمل منتجات الشعر والجسم.

في قسم المعجنات وأدوات الخبز، تصل التخفيضات إلى 25%، وهو ما جذب إقبالا كبيرا من العملاء.

كما يقدم قسم الخضروات والفواكه خصومات مميزة تتجاوز 50%، مع عروض خاصة مثل شراء 2 كيلو والحصول على كيلو إضافي مجانا.

أما عشاق الإلكترونيات، فيمكنهم الاستفادة من خصم 50% على مجموعة متنوعة من الأجهزة المتوفرة في الفروع، مما يجعل هذه العروض شاملة وتلبي احتياجات مختلفة للعملاء.

عناوين فروع كارفور ماركت 2024

يمكن معرفة فرع لكارفور ماركت قريب من منزلك، وذلك من خلال النقاط التالية: