نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات قاسية في مترو الرياض .. غرامات تصل إلى 200 ألف ريال للركاب عند القيام بهذا الامر البسيط في المقال التالي

كتب محمد سعد – بدأ قطار الرياض الكهربائي “مترو الرياض” الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عمله بشكل رسمي أمس، حيث بدأ في استقبال الركاب والتسهيل في حركة التنقل داخل العاصمة وعلى الرغم من انسيابية عمليات النقل في المترو، إلا أن مثل أي وسيلة نقل جماعي، تثار بعض المخالفات التي يقوم بها الركاب، مما دفع الهيئة إلى تحديد عقوبات صارمة لمواجهة هذه المخالفات وضمان سير الأمور بسلاسة طظجثح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الغرامات والعقوبات وفقًا لنظام الخطوط الحديدية

وضعت هيئة النقل السعودية قائمة مفصلة بالمخالفات والعقوبات المرتبطة باستخدام مترو الرياض، بهدف ضبط النظام داخل المرافق العامة والحد من التصرفات التي قد تؤثر سلبًا على سير الرحلات أو تضر بالبنية التحتية للخطوط الحديدية.

المخالفات الكبرى والصغرى

أحد أبرز أنواع المخالفات هي “المخالفات الجسيمة”، والتي تشمل الإخلال بالقواعد المنظمة لاستخدام المحطات والمرافق التابعة للمترو، حيث تراوحت العقوبات بين غرامات تتراوح من 20,000 ريال إلى 50,000 ريال في حال المخالفات الكبرى وإذا تكررت المخالفة، قد تصل العقوبة إلى 200,000 ريال أما المخالفات المتوسطة فتتراوح الغرامات بين 5,000 إلى 10,000 ريال، مع زيادة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الاستخدام غير المخصص للمترو

كما تحظر الهيئة استخدام المترو لغير الأغراض المخصصة له، وتفرض غرامات تصل إلى 200,000 ريال في الحالات الجسيمة، مع معاقبة المخالفين بالغرامات العالية في حالة تكرار المخالفة.

إتلاف المرافق العامة وتعطيل الخدمة

من بين المخالفات المقلقة التي قد تؤثر على سير القطارات هي “إتلاف المرافق العامة” أو “العبور غير المصرح به للخطوط الحديدية” وفي حال تسبب المخالف في حادث أو توقف الخدمة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 200,000 ريال، وقد تصل إلى 100,000 ريال في حالة حدوث توقف للخدمة بسبب مخالفة غير جسيمة.

غرامات خطيرة للمخالفات الكبرى

تتضمن المخالفات الكبرى التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة أو تهدد سلامة الخطوط الحديدية، مثل قطع الكابلات أو إتلاف الأنظمة الخاصة بالمترو وتصل الغرامات في هذه الحالة إلى 500,000 ريال مع السجن لمدة قد تصل إلى سنتين في بعض الحالات وفي حالة الإهمال الذي يؤدي إلى تصادم القطار أو إخراجه عن مساره، فقد تصل الغرامات إلى 3 مليون ريال وقد تصل إلى 10 مليون ريال في حال التكرار.