شكرا لاهتمامكم بخبر عن بشرى سارة للعمالة في السعودية .. فرصة جديدة لالغاء بلاغ التغيب عن العمل وتصحيح الوضع مجاناً ! على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية مدتها 60 يومًا للعاملين المصنفين بحالة متغيب عن العمل قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024 وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات الوزارة لدعم العمالة المهنية وتمكينها من تصحيح أوضاعها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعتمدة نيثلغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

60 يومًا إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنية

تهدف المهلة الجديدة إلى منح فرصة إضافية للعاملين المتغيبين عن العمل لتسوية أوضاعهم والاستفادة من الخيارات المتاحة ووفقًا لبيان الوزارة تتيح المدة الأساسية لخدمة الانقطاع عن العمل للعامل فرصة الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا من بدء حالته وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، تتحول حالته إلى متغيب عن العمل.

ومع الإعلان عن المهلة الإضافية يصبح بإمكان العمالة المهنية المتضررة من هذه الحالة تسوية أوضاعهم عن طريق الانتقال الوظيفي أو إقامة علاقة عمل جديدة بما يتماشى مع اللوائح النظامية.

خطوات تصحيح الأوضاع

دعت الوزارة جميع العاملين المشمولين بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة قوى، مؤكدة أهمية الاستفادة من المهلة الجديدة لضمان استقرارهم الوظيفي وتشمل الخطوات: