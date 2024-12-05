عاجل التعليم تصدر قرار عاجل بمنع الطلاب من تناول هذه الأطعمة نهائيًا في مدارس السعودية

عدن – كتب محمد سعد – في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين صحة الطلاب والطالبات وتعزيز جودة البيئة التعليمية، أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق دليل الاشتراطات الصحية المحدث لتقديم خدمات التغذية في المقاصف المدرسية ويأتي هذا الدليل كجزء من استراتيجية الوزارة الشاملة لتوفير وجبات غذائية متوازنة تتماشى مع المعايير الصحية الحديثة وتدعم الأداء الأكاديمي للطلاب هكمزغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

منع اللحوم المصنعة في المدارس

بالتعاون مع لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين من وزارات التعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء وهيئة الصحة العامة “وقاية”، صممت الوزارة دليلًا دقيقًا ومحدثًا يتضمن أحدث المعايير الغذائية العالمية والهدف الأساسي من هذا التحديث هو توفير خيارات غذائية صحية للطلاب والطالبات تتماشى مع المستجدات العلمية وتسهم في تحقيق بيئة تعليمية مستدامة.

تصنيف الأغذية والمشروبات في المقاصف

يشمل الدليل تصنيفًا واضحًا للأطعمة والمشروبات المسموح وغير المسموح بتقديمها ومن أبرز المحظورات:

مشروبات غير صحية: حليب مكثف أو منكه بالألوان الصناعية، العصائر المضاف إليها سكريات أو مواد حافظة، والمشروبات الغازية والطاقية.

أطعمة مقلية ومصنعة: اللحوم المجمدة أو المصنعة مثل النقانق والبرغر، الأطعمة المقلية كالبطاطس ورقائق الشيبس، الفطائر المضاف إليها المايونيز، والحلوى بجميع أشكالها مثل الشوكولاتة والبسكويت.

إضافات ضارة: السمن والزيوت غير الصحية، الأطعمة المعلبة أو المجمدة التي تحتوي على مواد حافظة، والصلصات الجاهزة.

منتجات غير مغسولة أو مغطاة: الفواكه والخضروات غير المغسولة أو غير المغلفة بطريقة صحية.

تعليمات صارمة لتطبيق الدليل

أكدت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق هذا الدليل في جميع المدارس اعتبارًا من العام الدراسي الحالي كما دعت إدارات المدارس إلى توجيه أي استفسارات أو ملاحظات إلى فريق خدمات الطلاب لضمان التنفيذ الدقيق للاشتراطات.