نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل مغرية للمصريين في الكويت براتب يصل إلى 80 ألف جنيه شهريًا في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد العمل في الخارج فرصة مثالية للعديد من الشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية وتوفير حياة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون لذا أعلن موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن فرصة جديدة للشباب المصري للعمل في الكويت، حيث تتيح الوظائف المعلنة رواتب مغرية وتنوعاً في التخصصات لتلبية احتياجات السوق الكويتي ممسشض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرص عمل مغرية للمصريين في الكويت

يعد السفر للعمل في الخارج من بين الأحلام التي يسعى العديد من الشباب لتحقيقها، خاصة مع ما يوفره من فرصة لتحسين مستوى المعيشة واكتساب خبرات عملية تفتح لهم آفاقاً جديدة موقع فرصنا الذي يعد منصة متخصصة في عرض الوظائف المتاحة في مختلف دول العالم، يواصل نشر فرص عمل متميزة للشباب المصري في دول عدة، آخرها فرص العمل في الكويت.

إحدى هذه الفرص الجديدة هي وظيفة أخصائي تسويق الأغذية والمشروبات التي تم الإعلان عنها من قبل إحدى الشركات الكويتية الكبرى وتقع هذه الوظيفة في منطقة الأحمدي بالكويت، وتتطلب مجموعة من المهارات والخبرات التي تتناسب مع الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات التسويق الرقمي والإلكتروني.

متطلبات الوظيفة

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

الخبرة: يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة متوسطة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات في مجال التسويق، مع إلمام جيد بالإنجليزية.

المهارات التقنية: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

العمر: بين 26 و35 عامًا.

المهارات اللغوية: إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيدة جداً.

الخبرة في التسويق الرقمي: يجب أن يكون المتقدم متمكنًا في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، تيك توك، وسناب شات، بالإضافة إلى إعلانات جوجل.

المهام الوظيفية

تتضمن الوظيفة تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة للترويج لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إجراء أبحاث سوقية لتحديد الاتجاهات واحتياجات العملاء كما سيكون الموظف مسؤولاً عن إنشاء محتوى مميز على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل نتائج الحملات التسويقية وضبط الاستراتيجيات بناءً على الأداء.

المهام الأخرى تشمل إدارة حملات التسويق الرقمي متابعة تطور وسائل الإعلام الاجتماعية، وتحليل الأنشطة التنافسية لتحديد فرص النمو وسيكون المتقدم بحاجة لإجراء أبحاث مستمرة حول السوق وتحليل البيانات لدعم قرارات التسويق وتنفيذ استراتيجيات جديدة.

رواتب وفرص التقديم

توفر هذه الوظيفة رواتب مغرية تتراوح بين 5000 و 80000 جنيه مصري شهريًا، وهي فرصة مثالية للشباب الراغبين في العمل في مجال التسويق الرقمي، خصوصًا في تخصصات التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا.

للتقديم على الوظيفة يمكن زيارة موقع فرصنا، حيث يمكن للمتقدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب مسجل على الموقع بعد ذلك يمكنهم التقديم مباشرة من خلال الضغط على تقدم للوظيفة.