شروط الإجازة الطارئة في قانون العمل الجديد في سلطنة عمان : اجازة بدون خصم من الراتب

عدن – كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وضمان استقرار سوق العمل في سلطنة عمان، أصدر القانون العماني الجديد مجموعة من الأحكام التي تضمن حقوق العاملين وتحدد الإجازات التي يحق لهم الحصول عليها ومن بين هذه الإجازات، برزت الإجازة الطارئة كأحد الحقوق المهمة التي تواجه بعض التساؤلات حول كيفية الحصول عليها وتحديد الظروف التي تبرر منحها وسنتعرف في هذا المقال على تفاصيل الإجازة الطارئة وفقًا لقانون العمل العماني الجديد، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات التي يجب على العاملين اتباعها للاستفادة منها صدعجح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القانون العماني الجديد وحماية حقوق العمال

يُعتبر قانون العمل العماني الجديد بمثابة نقطة تحول كبيرة في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقة العمل في السلطنة فقد شمل القانون مجموعة من المواد التي تضمن حقوق العاملين في مختلف الظروف، بما في ذلك الإجازات والمكافآت، كما وضع الأسس القانونية التي تنظم هذا الملف ومن بين أبرز الحقوق التي تم التأكيد عليها في القانون، تأتي الإجازات الطارئة، التي تمثل ضرورة حيوية في مواجهة الظروف غير المتوقعة التي قد تواجه العامل أثناء عمله.

الإجازة الطارئة

الإجازة الطارئة في القانون العماني هي إجازة يُسمح للعامل بالحصول عليها لمواجهة ظروف طارئة تستدعي غيابه عن العمل وتتميز هذه الإجازة بأنها مدفوعة الأجر، ويحق للعامل الحصول عليها لمدة تصل إلى 6 أيام في السنة. ولكن للتمكن من الاستفادة من هذه الإجازة، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي نص عليها القانون.

يُشترط أن يكون العامل غير قادر على التواجد في العمل بسبب سبب طارئ غير متوقع، مثل تعرضه لحادث أو حالة صحية مفاجئة. ينبغي أن لا تتجاوز مدة الإجازة الطارئة يومين في كل مرة يتغيب فيها العامل. على العامل تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد السبب الطارئ الذي حال دون تواجده في العمل. من الضروري أن يُبلغ العامل صاحب العمل في أقرب وقت ممكن عن الحالة الطارئة التي دفعته للغياب عن العمل.

الإجازات الأخرى في قانون العمل العماني

إلى جانب الإجازة الطارئة يوفر قانون العمل العماني العديد من الإجازات الخاصة التي يحق للعاملين الحصول عليها وهذه الإجازات مدفوعة الأجر وتشمل ما يلي: