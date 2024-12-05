نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عمان توضح .. كيفية نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – في إطار التعديلات التي أجرتها سلطنة عمان على قانون إقامة الأجانب، أصبح من الممكن للعامل الأجنبي نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر وفقاً لعدد من الشروط المنظمة لذلك ويشمل هذا التعديل نقل كفالة أفراد الأسرة المرافقين للعامل إلى الكفيل الجديد أيضًا وهذا الإجراء الذي يسهل على الأجانب تغيير وظائفهم يعكس التزام الحكومة العمانية بتوفير بيئة عمل مرنة تلائم احتياجات سوق العمل المحلي غتعظث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إمكانية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الأول

بموجب القرار رقم 157 لعام 2020 الذي عدل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، أصبح بإمكان العامل الأجنبي نقل كفالته إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل الأول وهذا التعديل الجديد يمنح العامل مزيداً من الحرية في التنقل بين الوظائف في حال استيفائه مجموعة من الشروط الضرورية.

الشروط المطلوبة لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الأول

رغم أن العامل الأجنبي يمكنه الآن نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل الأول، إلا أن هذا النقل يخضع لمجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر قبل الشروع في الإجراءات:

يجب أن يكون عقد العمل بين العامل والكفيل الأول قد انتهى أو تم فسخه بالتراضي بين الطرفين. يجب أن يكون صاحب العمل الجديد مرخصاً لاستقدام العمال الأجانب. يتعين على العامل وصاحب العمل الجديد الحصول على موافقة من وزارة العمل والجهات المعنية قبل بدء إجراءات نقل الكفالة. يجب أن تكون إقامة العامل الأجنبي سارية المفعول أثناء نقل الكفالة. في حال كان للعامل أسرة مرافقة له، يجب أن يتم نقل كفالتهم إلى صاحب العمل الجديد. يجب دفع رسوم نقل الكفالة والتي تبلغ 5 ريالات عمانية.

إجراءات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الأول

وضعت وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل كفالة العامل الأجنبي بدون موافقة الكفيل الأول، وهي كالتالي: