الرئيسية أخبار السعودية
أخبار السعودية

تغيرات صادمة .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 2024

تغيرات صادمة .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 2024
تغيرات صادمة .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 2024
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – الجدير بالذكر أن عن عمليات البحث في الوقت الحالي للوصول إلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم كثيرة للغاية لأن هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في المملكة، وهذا العدد يرغبون في معرفة آخر تحديث وصل له سعر الصرف سواء البيع او الشراء وسوف نوضح سعر اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 2024

كما نعرف أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه يختلف بنسبة بسيطة بين البنوك والسوق السوداء، كما يلي:

  • سعر الريال السعودي في السوق الموازية يبلغ: للشراء 12.87، والبيع 13.14.
  • سعر صرف الريال في البنك المركزي: الشراء 12.98، والبيع 12.98

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 2024

  • 1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري.
  • 5 ريال سعودي = 64 جنيه مصري.
  • 10 ريال سعودي = 129 جنيه مصري.
  • 25 ريال سعودي = 322 جنيه مصري.
  • 50 ريال سعودي = 644 جنيه مصري.
  • 100 ريال سعودي = 1.287 جنيه مصري
  • 500 ريال سعودي = 6.435 جنيه مصري.
  • 1000 ريال سعودي = 12.870 جنيه مصري.
شارك
السابق
للقطاع العام والخاص .. جدول الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء
التالي
عاجل التعليم تصدر قرار عاجل بمنع الطلاب من تناول هذه الأطعمة نهائيًا في مدارس السعودية