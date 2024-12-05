مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 .. مفاجأة بشأن قوة البطارية وسعره في السعودية

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت شركة سامسونج هاتف سامسونج جلاكسي S 24 بالعديد من المميزات والخصائص التي ترضي العملاء، حيث يبحث هواة الهواتف الذكية عن الهاتف لما يتميز به من مواصفات، كما أن سعره مناسب جدا أمام الإمكانيات العملاقة للهاتف، وفيما يلي عرض لمواصفات الهاتف وألوانه وأهم المميزات وسعر الشراء.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S 24

يتميز هاتف سامسونج جالكسي S 24 بعدة مواصفات تلبي احتياجات كافة العملاء، حيث يقدم الهاتف مواصفات متقدمة بأداء قوي، وشكل جذاب، وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي:

ألوان هاتف سامسونج جالكسي S 24

يأتي هاتف سامسونج جالكسي S 24 بعدة ألوان متميزة، تتناسب مع مختلف الأذواق، وهي: