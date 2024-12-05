مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S 24 .. مفاجأة بشأن قوة البطارية وسعره في السعودية

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت شركة سامسونج هاتف سامسونج جلاكسي S 24 بالعديد من المميزات والخصائص التي ترضي العملاء، حيث يبحث هواة الهواتف الذكية عن الهاتف لما يتميز به من مواصفات، كما أن سعره مناسب جدا أمام الإمكانيات العملاقة للهاتف، وفيما يلي عرض لمواصفات الهاتف وألوانه وأهم المميزات وسعر الشراء.
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S 24
يتميز هاتف سامسونج جالكسي S 24 بعدة مواصفات تلبي احتياجات كافة العملاء، حيث يقدم الهاتف مواصفات متقدمة بأداء قوي، وشكل جذاب، وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي:
ألوان هاتف سامسونج جالكسي S 24
يأتي هاتف سامسونج جالكسي S 24 بعدة ألوان متميزة، تتناسب مع مختلف الأذواق، وهي:
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الأسود الأونيكس.
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الذهبي.
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الرمادي الرخامي.
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البنفسجي.
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البرتقالي الرملي.
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الأخضر.
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الأزرق.
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الأصفر.
مواصفات كاميرات سامسونج جالكسي S 24
يتميز هاتف سامسونج جالكسي S 24 بوجود كاميرا أمامية بجودة عالية، وكاميرا خلفية رباعية عالية الدقة، ومن مواصفات الكاميرات ما يلي:
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الكاميرا الأمامية للهاتف سامسونج جالكسي S 24 بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التركيز التلقائي PDAF، مع تصوير الفيديو بدقة 4K بإطار 30/60 في الثانية.
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كاميرا رباعية خلفية بدقة عالية.
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الكاميرا الأولى تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، وهي الكاميرا الرئيسية للهاتف بفتحة عدسة F/1.7.
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الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.4 مقربة Telephoto تدعم التقريب حتى 3x.
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الكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4.
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أما الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بفتحة عدسة F/2.2.
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تتميز كاميرات الهاتف بتقنيات عزل الخلفية، والتصوير الليلي والإحترافي.
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تدعم الكاميرات تقنية HDR، وتحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي.
سعر هاتف سامسونج جالكسي S 24 في السعودية
يمكن شراء هاتف سامسونج جالكسي S 24 من السعودية، بسعر يتراوح من 900 دولار وتصل حتى 1000 دولار، أي بمبلغ قدره حوالي 3760 ريال سعودي.
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