عروض نون السعودية : على هاتف Galaxy S23 Ultra بخصم جنوني يصل الى 45% اليك التفاصيل

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كتب محمد سعد – في عالم الهواتف الذكية تتسابق الشركات الكبرى لابتكار أجهزة تجمع بين الأداء المتفوق والتقنيات المبتكرة ومن بين أبرز الأجهزة التي تبرز في هذا المجال، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Galaxy S الشهيرة وهذا الهاتف ليس مجرد جهاز تقني، بل هو مثال حقيقي على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلتقي مع التصميم الجذاب لتقديم تجربة استثنائية للمستخدم.

إبداع سامسونج في هاتف Galaxy S23 Ultra

يعد هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج نقطة تحول في عالم الهواتف الذكية، حيث يقدم مزيجاً مثيراً من المواصفات المتقدمة والتقنيات الحديثة التي تضمن للمستخدمين أداءً استثنائياً والهاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، الذي يوفر سرعة استجابة غير مسبوقة بفضل ثماني نوى تم تصنيعها بتقنية 4 نانومتر، مما يعزز من أداء الألعاب وتعدد المهام بكل سلاسة كما يأتي الهاتف بعدة خيارات من الذاكرة، حيث يتراوح التخزين بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت، بينما تصل الذاكرة العشوائية (رام) إلى 12 جيجابايت، مما يتيح لك تخزين ملفاتك والتطبيقات بسلاسة دون التأثير على الأداء.

أما في ما يتعلق بالكاميرا يقدم Galaxy S23 Ultra نظام كاميرا رباعية مذهلة مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسات إضافية بدقة 10 و12 ميجابكسل، مما يوفر للمستخدم القدرة على التقاط صور ومقاطع فيديو فائقة الوضوح والجودة والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل تضمن لك صور سيلفي استثنائية، لتواكب كافة احتياجاتك.

التصميم والشاشة

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة 1440×3088 بكسل، مما يوفر لك تجربة مشاهدة استثنائية.

ومع تردد 120 هرتز، تدعم الشاشة التنقل السلس في التطبيقات والمحتويات وتم تصميم الهاتف ليقدم للمستخدم أقصى استفادة من المساحة، حيث توجد فتحة صغيرة في الجزء العلوي لشاشة الهاتف لتوفير أفضل تجربة عرض ممكنة.

البطارية والأداء المتفوق

يتمتع Galaxy S23 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تضمن لك استخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه بشكل متكرر مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 والذاكرة العشوائية LPDDR5X وذاكرة التخزين UFS 4.0، يضمن الهاتف أداءً سريعاً واستجابة فورية، ما يجعله الخيار المثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز متعدد الاستخدامات.

العروض الحالية وتسهيلات الدفع

تقدم العديد من المتاجر العالمية عروضاً مغرية على هاتف Galaxy S23 Ultra فعلى سبيل المثال يقدم متجر نون خصماً كبيراً على الهاتف، حيث كان سعره الأصلي 5199 ريال سعودي، ويُعرض الآن بسعر 2933 ريال سعودي، مع خصم يصل إلى 44% بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خيار التقسيط الشهري بدءًا من 489 ريال سعودي، مما يجعل الهاتف أكثر سهولة في الحصول عليه.

مميزات إضافية للهاتف

يعد Galaxy S23 Ultra مثالاً على التفوق التكنولوجي بفضل ميزاته الإضافية ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K، ما يتيح للمستخدمين تصوير محتوى احترافي بثبات عالي وزوايا واسعة، ما يجعله خياراً رائعاً لصانعي المحتوى والمبدعين كما أن النظام الصوتي الستيريو الذي يتمتع به الهاتف يوفر تجربة استماع غامرة، ما يضمن لك تجربة صوتية مميزة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.