البوابه التعليميه سلطنه عمان انشاء حساب ولي الامر

عدن – كتب محمد سعد – في إطار تعزيز التعليم الرقمي وتسهيل التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، أطلقت وزارة التعليم في سلطنة عمان البوابة التعليمية الإلكترونية وهذه المنصة تهدف إلى توفير وسيلة مريحة لأولياء الأمور لمتابعة كافة جوانب حياة أبنائهم الدراسية، من نتائج الاختبارات إلى حالة الحضور والغياب.

خطوات التسجيل في البوابة التعليمية

لتسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية في سلطنة عمان، يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة التعليمية عبر هذا الرابط .

. من القائمة المنسدلة، اختر “تسجيل الدخول ولي الأمر”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر “التالي” لمتابعة عملية التسجيل.

اضغط على “تسجيل الدخول” للوصول إلى الصفحة الرئيسية.

خدمات البوابة التعليمية

تقدم البوابة التعليمية الإلكترونية عدة خدمات موجهة لأولياء الأمور، تشمل: