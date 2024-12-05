التخصصات المطلوبة في الكويت 2024 ديوان الخدمة المدنية

عدن – كتب محمد سعد – يعد البحث عن وظيفة داخل دولة الكويت، هو أكثر ما يتواجد على محركات البحث سواء من قبل المواطنين أو غير المواطنين من خارج الدولة، ولذلك يقوم ديوان الخدمة المدنية بنشر وتحديث التخصصات المطلوبة للعمل داخل الكويت، وفقا لطبيعة سوق العمل داخل الدولة، وذلك لمساعدة الباحثين على اختيار الوظيفة التي تتناسب معهم وفقا لتخصص دراستهم، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال السطور التالية.

التخصصات المطلوبة في الكويت 2024

حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت التخصصات المطلوبة لعام 2024 وفقا لطبيعة سوق العمل، سواء لحملة شهادة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم، وذلك على النحو التالي:

تخصّصات البكالوريوس المطلوبة في الكويت:

حددت الخدمة المدنية قائمة التخصصات المطلوبة من حملة البكالوريوس وهي:

تخصصات الدبلوم المطلوبة في الكويت:

ننشر فيما يلي القائمة التي حددتها الخدمة المدنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي من حملة شهادة الدبلوم على النحو التالي: