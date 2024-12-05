نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف الان على سبب إلغاء الرحلات المغادرة من مطار الكويت وتحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى في المقال التالي

كتب محمد سعد – قامت شركة الطيران في الكويت بالإعلان عن إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المطارات، كما أصدرت قرار بتحويل جميع الطائرات القادمة إلى مطار الكويت نحو مطارات أخرى، ويرجع ذلك بسبب بعض الظروف الطارئة التي لها تأثير مباشر على حركة الطيران، وعليه اتخذت شركة الطيران الكويتية هذا الإجراء بوقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الكويت حرصاً منها على سلامة المسافرين عبر خطوطها الجوية، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

سبب إلغاء الرحلات المغادرة من مطار الكويت

أعلنت بعض المصادر المطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، أن حركة الطيران في البلاد قد تأثرت بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود توقع انخفاض في الرؤية إلى أقل من 200 متر تقريبا.

وعليه فقد صدر القرار بتحويل حوالي 17 رحلة قد كان من المقرر وصولها إلى العديد من المطارات في الكويت، كما نوهت هذه المصادر أيضا إلى تأخر نحو 20 رحلة مغادرة من مطار الكويت الدولي ويرجع ذلك أيضاً بسبب سوء حالة الطقس.