شكرا لاهتمامكم بخبر عن بشري سارة .. زيادة رواتب المتقاعدين في الاردن 2025 وفقا لقرار وزاره المالية الوطنية وجدول الحد الأدنى لأجور العسكريين على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2025 من اكثر الأمور بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويرغب الكثير في معرفة حقيقة الامر، وادي هذا الخبر الي سعادة الملايين من المتقاعدين، لأنه قد يساعدهم في تحسين مستوي معيشتهم ويرتقي الي مستوي اجتماعي اعلي، ويعاونهم في محاربة الغلاء الذي تمر به البلاد، ويأتي ذلك الخبير وفقا لما صرح في بيان رسمي من قبل الحكومة الأردنية، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها اليكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر، فقط تابع الاتي.

ما زالت عملية البحث مستمرة حول التعرف علي زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن وهل هذا الخبر رسمي ام لا، وغفي حقيقة الامر ان الحكومة الأردنية سعة بقدر الإمكان علي طرح زيادة جديدة لجميع المتقاعدين، وتم رفع قيمة الحد الأدنى لا جور العاملين في القطاعات المختلفة بقدر 300 دينار أردني بدلا من 260 دينار، وتم اتخاذ بعضا من القرارات الرسمية التي تخص المُتقاعدين العسكرين، وفي حالة اصدار اي خبر يتعلق بهذا الامر، سوف نقوم بابلاغك علي الفور.

جدول الحد الأدنى للاجور في الاردن 2025