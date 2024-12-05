للقطاع العام والخاص .. جدول الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء

عدن – كتب محمد سعد – يفصلنا أيام عن العام الجديد، إذ بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن جدول الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر، والتي يتم في إطارها صول ميع العاملين بقطاعات الدولة المُختلفة والوزارات علي أجازات رسمية وتكون مدفوعة الأجر، والجدير بالذكر أن هذه الأجازات تشمل الكثير من المناسبات المتنوعة، منها الدينية بين المُسلمين والمسحيين، ومنها الثقافي والوطن أو القومي، ومنها ما هو تخليدا لذكري مُعينة، أو ثورة ناجحة، وفي هذا الصدد فقد تم الإعلان الرسمي من قِبل مجلس الوزراء عن جدول الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

بموجب قانون العمل المعمول به في مصر والذي يُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أو الموظف والحكومة، يُعطي جميع المواطنين أجازة رسمية مع اختلاف المناسبات، ولكن جميعها تكون مدفوعة الأجر، مع وجودة حالة واحدة استثنائية وهي تكون في القطاع الخاص، والتي فيها يُمكن لصاحب العمل أن يُحضر العامل الي العمل في يوم الأجازة في حالة حاجة العمل إلي ذلك، وفي المقابل يحصل العامل علي إما أجر مُضاعف أو بدل لهذه الأجازة في أيام يوم يسمح لذلك.

قائمة الأجازات الرسمية للعام الجديد 2025