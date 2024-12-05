نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في امتحان الشهادة السودانية 2024/2025 عبر mohe.gov.sd وموعد الإمتحانات للدفعة المؤجلة في المقال التالي

كتب محمد سعد – بعد طول انتظار دام لمدة عام كامل، وزارة التربية والتعليم السودانية تُعلن عن موعد امتحانات الشهادة السودانية، مما دفع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف علي خطوات التسجيل في امتحان الشهادة السودانية، والتي هي شرط أساسي لأداء الطلاب الامتحانات فهي بمثابة استمارة لدخول الامتحان، وقد أضافت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل في امتحان الشهادة السودانية يكون متاح أمام جميع الطلاب حتي موعد الامتحان، وهو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، وقد نوهت الوزارة أنه علي جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالامتحانات هذا العام التسرع في عملية التسجيل، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

خطوات التسجيل في امتحان الشهادة السودانية

وفي التساؤل عن خطوات التسجيل في امتحان الشهادة السودانية 2024/2025، فإنه يُمكن ذلك من خلال اتباع عدد بسيط من الخطوات، وهو ما يلي:-

1 – الولوج الي الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية.

2 – النقر علي أيقونة تسجيل الدخول، من خلال إدخال ( البريد الالكتروني – كلمة المرور ) الخاصة بالطالب.

3 – النقر علي المحافظة التابع لها من بين قائمة المحافظات الموضحة علي الشاشة.

4 – مليء استمارة التسجيل، وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة مع ضرورة تحري الدقة.

5 -عليك القيام بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ويجب أن تكون جميعها بصورة واضحة.

6 – وهي الخطوة الأخيرة، والتي تقوم فيها بالنقر علي زر تأكيد وارسال الطلب.

فقد أعلنت وزارة التعليم أن الامتحان القادم والمُنتظر يكون لطلاب الدفعة السابقة 2023/2024 أولا ثم الدفعة الحالية بعد ذلك، ويكون موعد امتحان الدفعة المُؤجلة بداية من يوم 28 ديسمبر 2024 علي أن تستمر الامتحانات لمدة 10 أيام، وتنتهي في 8 يناير 2025، وقد نوهت الوزارة أن هذا هو الموعد الأكيد ولا توجد أي نية للتأجيل مرةً أخري.