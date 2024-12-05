مجانية .. تردد قناه توم وجيري نايل سات 2025 Tom and Jerry وعلي القمر الصناعي عرب سات

عدن – كتب محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات من جميع المواطنين عن تردد قناه توم وجيري نايل سات 2025، وتعتبر من القنوات التي تقوم بعرض العديد من أفلام الكرتون، وكذلك جميع البرامج المفيدة للأطفال، وتعمل القناة علي توفير التردد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقوم إدارة القناة علي اتاحة جودة عالية وصورة ممتازة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة تردد قناه توم وجيري نايل سات 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

يبحث الكثير من أولياء الأمور علي طريقة الحصول علي التردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات، وسوف نتعرف علي تفاصيل التردد علي النحو التالي:

جاء تردد القناة: 11345.

بينما معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

ومعدل الاستقطاب هو: راسي.

والجودة تكون: HD.

ويتم طلب التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي عرب سات، واليكم التردد علي النحو التالي:

جاء تردد القناة: 11315.

بينما معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

ومعدل الاستقطاب هو: افقي.

والجودة تكون: HD.

طريقة تنزيل التردد علي جهاز الاستقبال

يبحث العديد من المواطنين علي طريقة تنزيل التردد علي جهاز الاستقبال، واليكم علي الخطوات علي الشكل التالي: