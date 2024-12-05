نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المميزات والعيوب .. سعر ومواصفات هاتف Oppo A60 الإصدار الجديد برامات ومساحة عالية في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث العديد من الأشخاص علي محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر ومواصفات هاتف Oppo A60 الذي يعتبر من انتاج شركة oppo الصينية وهي شركة صينية للإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات المتنقلة ومقرها الصين وتتميز بهواتفها الذكية ومشغلات بلو راي وغيرها من الأجهزة الالكترونية وتعد شركة oppo من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية ومن اهم العامات التجارية للهواتف الذكية في الصين لعام 2019 كما انها احتلت المرتبة الخامسة علي مستوي العالم وقد تم تسجيل العلامة التجارية لشركة oppo في الصين عام 2001 وتم اطلاقها عام 2004 ومنذ ذلك الوقت توسعت الشركة لتصبح من ابرز واهم الشركات في جميع انحاء العالم.

يعتبر هاتف Oppo A60 إضافة جديدة لسلسلة A الاقتصادية من oppo ويتسم بتصميم مميز مع شاشة IPS سنعرض لكم كل مواصفات في السطور القادمة:

مواصفات هاتف Oppo A60:

يقوم الهاتف بدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يأتي الهاتف باعلي خامات من البلاستيك.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بفتحة عدسة F/2.4.

يقوم الهاتف بدعم السماعات الخارجية بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية مميزة.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت عالي ومسموع.

تصميم شيك وخفيف الوزن وبخامات محترمة مقاوم للصدمات بشكل كبير .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

سعر هاتف Oppo A60:

يبلغ سعر هاتف Oppo A60 في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 8900 جنيه مصري. والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 9700 جنيه مصري.

اما بالنسبة للإمارات تبلغ سعر 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 700 درهم.

مميزات موبايل Oppo A60: