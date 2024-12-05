شكرا لاهتمامكم بخبر عن فرصة للفوز بمليون دولار .. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك في جميع الدول العربية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعي الكثير من الأشخاص في العالم العربي الي التعرف علي كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، وبالأخص الراغبين في تحقيق أحلامهم والحصول علي جائز المليون دولار، والتي تُقدمها المسابقة الي الفائز في كل عام، بالإضافة الي مجموعة مميزة من الجوائز يتم تقديمها الي الفائزين كل أسبوع وكل شهر، ومع اقتراب نهاية العام الجاري 2024 يبحث الكثير للتعرف علي كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، باعتبارها فرصة ذهبية للفوز والحصول علي الجائزة الكبرى كافة تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر وجميع الدول العربية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

وإجابةً علي الأسئلة الرائجة علي محرك البحث العالمي جوجل، للتعرف علي كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، فإنه يُمكن للجميع في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي علي النحو التالي:-

1 – علي الراغب في الاشتراك القيام بإرسال رسالة نصية مكتوب بها ( حلم أو Dream أو Reve ).

2 – وبعد ذلك عليه القيام بإتمام عملية التسجيل من خلال التطبيق الرسمي للمسابقة.

3 – لتقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة ( الاسم – رقم الهاتف – الدولة ).

4 – لتقوم بعد ذلك بالإجابة علي الأسئلة المطروحة، ومن ثم تنتظر إرسال رسالة بتأكيد الاشتراك وصحتها.

5 – عليك القيام بمتابعة برنامج المسابقة علي قناة MBC للتعرف علي الفائز، وتطبيق القرعة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للدول العربية

يُمكن للجميع الاشتراك في مسابقة الحلم وإرسال الرسالة النصية، من خلال الأرقام المرادفة لكل بلد، وهي كالتالي:-