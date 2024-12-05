فطيرة جبنه خيالية بعجينة قطنية اسفنجية بحشوة رهيبة تناسب كل مخبوزات وفري واعمليها في بيتك

عدن – كتب محمد سعد – بوصفة اسرع من الباتيه حضري لأسرتك فطاير الجبنة بعجينة قطنية اسفنجية هي إحدى أشهى المخبوزات التي تمتاز بأنها طرية الملمس وناعمة يمكنك صنع منها ألذ الفطائر والمخبوزات وحشوها بعدد مختلف من حشوات ومنها فطيرة جبنه التي تتميز بعجينة هشة وناعمة تشبه القطن، مما يجعلها تذوب في الفم وتمنح تجربة طعم رائع لا ينسى، ويمكنك تحضير العجينة باستخدام مكونات بسيطة مثل الدقيق، الخميرة، السكر، واللبن، وتعجن حتى تصبح ناعمة ومطاطية، بعد تخميرها، تفرد العجينة وتحشى بمزيج من الأجبان المفضلة، مثل الفيتا، الشيدر، أو الموزاريلا، ويمكن إضافة نكهات أخرى كالنعناع المجفف أو الزيتون لإضفاء لمسة مميزة.

فطيرة جبنه قطنية خيالية اسفنجية القوام بطريقة سهلة

فطيرة تقدم ساخنة كوجبة إفطار لذيذة أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، وتعتبر من فطائر اللذيذة التي تقدم لكي محبي تناول المخبوزات الطرية والنكهات الجبنية الغنية، لعملها نحتاج إلى الآتي:

عدد ثلاث أكواب من دقيق مخبوزات ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 صغيرتان من الخميرة الفورية. نصف كوب من الحليب الدافئ. ربع كوب من الزيت النباتي. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من الماء الدافي كوب من الجبن مثل الجبن الأبيض، الكريمي، أو الشيدر المبشور ربع كوب من زبدة مذابة للدهن

تحضير فطيرة جبنه طرية هشة وقطنية

نبدأ بتحضير العجينة بخلط في وعاء كبير كل من دقيق مع السكر والملح ويضاف لها الخميرة الفورية وتقلب المكونات جافة مع بعضها البعض.

ثم نقوم بصب الحليب الدافئ، الزيت، والبيضة، ثم ابدئي بالعجن بشكل تدريجي مع إضافة الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم تستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة فطيرة هشة وخفيفة القوام مرنة وغير لاصقة طرية، فطيرة قطنية اسفنجية.

قومي بتخمير العجينة بقطعة من القماش النظيفة أو قطعة من غلاف بلاستيك واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها وتختمر.

ثم بعد التخمير، قسمي العجينة إلى نصفين افردي النصف الأول من العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تصبح بسماكة متوسطة، وقومي بتوزيع الجبن بالتساوي على في منتصف الفطيرة أو العجين.

ثم قومي بفرد النصف الآخر من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وغطي به الفطيرة واغلقي أطرافها من كل جوانب حتى لا يخرج منها الحشو.

ثم قومي بنقل الفطيرة إلى صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ونحضر طبقة تغطية وجه الفطيرة قومي بخفق بيضة واحدة مع القليل من الحليب مع ملح والقليل من الفلفل الاسود ونخلط جيداً.

ثم ندهن وجه فطيرة الجبنه بخليط البيض مع حليب ويرش عليها القليل من الجبن رومي مبشور مع حبة البركة والسمسم والتزيين للوجه على حسب رغبتك.

ثم سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية أو درجة الحرارة عالية، وعندما يسخن تدخل فطيرة إلى الفرن وهو ساخن لكي يتم خبزها على درجة حرارة متوسطة لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج أو تأخذ لون ذهبي.

يعد أن تخرج قومي بدهن وجه الفطيرة بالزبدة المذابة فور خروجها من الفرن للحصول على لمعان ونكهة إضافية، قدميها ساخنة أو دافئة في الفطار أو العشاء.

احرصي على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة للحصول على نتيجة مثالية، كما يمكن إضافة أعشاب مثل الزعتر أو الشبت إلى العجينة لتعزيز النكهة.

لنجاح الفطيرة تأكدي من تخمير العجينة جيدًا للحصول على قوام قطنية وهش وتعطي لك نتيجة رائعة مثالية.

طريقة فطيرة قطنية باللحمة المفرومة هشة بقوام خيالي اسفنجي

احضري ثلاث أكواب من دقيق مخبوزات ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات نصف كوب من زيت نباتي نصف كوب حليب كامل الدسم نصف كوب من الماء الدافئ للعجن

مكونات الحشوة فطيرة