نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة طاسة 10 دقايق بالموز .. اعملي احلى كيكه موز تجنن لأطفالك ابهريهم بشطارتك في المقال التالي

كتب محمد سعد – كيكة طاسة بالموز من أنواع الكيك المحببة لدي الكثيرين سواء الكبار أو الصغار من أنواع الكيك التي يتم إعدادها عن طريق استخدام الموز الناضج ويكون كيك خفيف وطعمه رائع ويمكنك صنعه باكثر من طريقة ولكننا اخترنا لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في طاسة وخلطها في الخلاط من دون الحاجة إلى فرن، تمتاز تلك الكيك بقوامها الطري ولها طعم الموز مع صوص كراميل المميز والتي تقدم في الحفلات والمناسبات وتحلية مميزة تجعلك محترفة في صناعة حلويات من مطبخ منزلك.

طريقة كيك طاسة بالموز طرية هشة

سنعد معكم وصفة طيبة سهلة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ويمكنك تحضيرها في الإفطار أو العشاء، فتابعوا معنا وصفة كيكة الموز شرائح عالية.

لعمل كيك الموز نحتاج الى عدد 2 شرائح من الموز. نصف كوب من السكر البني لعمل كراميل. عدد اثنين ملعقة كبيرة من زبدة طرية. كوب من دقيق حلويات. نصف كوب سكر ابيض. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب حليب سائل كامل الدسم. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات بسيطة لعمل كيكة موز مقلوبة بالطاسة

نبدأ بتجهيز صوص كراميل لكيك طاسة في وعاء نقوم بإضافة السكر بني مع زبدة وترفع على نار متوسطة الحرارة وتقلب السكر مع زبدة لكي يتكرمل السكر ويذوب.

ثم تقلب برفق ونوزع شرائح الموز فوق طبقة الكراميل مع الحرص لأن الكراميل ساخن ويمكن أن ياذي من سخونية، وترفع المقلاه من على النار وتترك جانباً لكي تبرد.

في تلك الأثناء نقوم بخلط دقيق المنخول مع بيكنج بودر وبيكنج صودا مع الملح ونقلب مع بعضهم البعض المكونات.

نجهز وعاء الخلاط ونقوم بإضافة لها الزيت مع الحليب، والفانيليا إلى خليط البيض واخلطي جيدً حتى يذوب ويختفي البيض.

ثم ننزل بخليط كيك سائل إلى خليط دقيق ونقلب برفق عم طريق المضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات ناعمة و انسيابية.

ثم اسكبي خليط الكيك فوق الموز في الطاسة، ووزعيه بالتساوي، برفق ثم غطي الطاسة بغطاء محكم، واطهي الكيك على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تماماً.

كما يمكنك اختبار تسوية الكيك بعود خشبي أو سكين بغرزها في منتصف الكيك وعندما تخرج نظيفة فيكون الكيك جاهز للتقديم.

ثم نترك كيكة الموز لكي تهدأ قليلاً وتقلب على وجهها ليكون شرائح الموز وتقلب يحذر في طبق التقديم، وتقدم كيك الموز ويمكن تزيينها بكريمة أو صوص الشوكولاته.

طريقة كيكة الطاسة بالشوكولاتة وصوص شوكولاته

لعمل كيك طاسة صغيرة قوام نحتاج إلى كوب من دقيق ربع كوب من كاكاو خام غير محلى نصف كوب سكر بودره نصف كوب من حليب كامل الدسم ربع كوب من الزيت النباتي عدد بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة من الملح تزيين كيكة طاسة شوكولاته شوكولاتة مذابة أو صوص شوكولاتة. مكسرات مفرومة أو جوز الهند.

تحضير كيك طاسة بالشوكولاته والكاكاو

نخلط السكر مع بيض في وعاء الخلاط ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر مع الزيت والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض مكونة خليط كريمي.

ثم نضيف لهم الفانيليا، ونمزج المكونات مرة أخرى، ثم ننخل الدقيق مع الكاكاو مع لبيكنج بودر، ورشة الملح وتقلب مكونات مع بعضها البعض بشكل تدريجي ونقلب مكونات سائلة على مكونات جافة مكونة خليط ناعم.

ثم سخني طاسة غير لاصقة على نار هادئة، وادهنيها بطبقة خفيفة من الزبدة أو الزيت، صبي الخليط في الطاسة وغطّيها بغطاء محكم.

ثم تترك الكيكة على نار هادئة لمدة ما بين 10 الى 15 دقيقة حتى تنضج الجوانب وتتماسك، ختبري النضج باستخدام عود خشبي، اقلبي الكيكة على جانب الآخر بعد أن تكون قد نضجت وصبيها في طبق التقديم وتزيين بصوص شوكولاته.

كيك الطاسة بالموز وجبه افطار لذيذة بدون فرن

نحتاج إلى موزه واحدة ناضجة يفضل أن تكون طرية بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر عدد أربع ملاعق كبيرة من دقيق حلويات ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع كوب من الزيت أو زبدة مذابة ربع ملعقة صغيرة من الملح لتخفيف القوام عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب كامل الدسم

طريقة التحضير كيك طاسة بالموز المخلوط

تبدأ بهرس الموز بالشوكة بشكل جيد حتى يصبح طري وناعم، وننزل علبه بالبيضة مع السكر والفانيليا ونمزج المكونات مع بعضها البعض.

نقلب حتى يذوب السكر تماماً، ونضيف لهم الزيت ونخفق مرة أخرى، وتترك مكونات سائلة جانباً.

ثم في وعاء آخر ننخل الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح ونقلبهم برفق حتى تتداخل مكونات جافة مع بعضها البعض، وننزل بها بشكل تدريجي على مكونات سائلة مع الخفق المستمر أثناء إضافة خليط دقيق وقلبي برفق حتى تحصلي على خليط كيك متماسك وخالي من التكتلات.

ولو كان خليط سميك القوام يمكنك تخفيفه بالقليل من حليب ونقلب برفق من أسفل لأعلى، ثم نقوم بتسخين طاسة أو مقلاه وتكون غير لاصقة وترفع على نار بدرجة حرارة هادئة وتدهن بالزيت أو زبدة.

ثم يصب خليط كيك في الطاسة وتغطى بغطاء محكم الغلق، ونترك كيكة موز على نار لكي تنضج وتكون حرارة هادئة تحتها وتترك لمدة ما بين 10 إلى 12 دقيقة حتى يتماسك سطحها.

ثم يتم قلب الكيك بحذر باستخدام ملعقة، واتركيه ينضج على الجهة الأخرى لمدة خمس دقائق إضافية، ثم اخرجي كيك موز مقلوبة من طاسة واتركيها لكي تبرد جانباً ثم تقدم.

يمكنك تزيينها بشرائح الموز أو صب عليه صوص الشوكولاته، ويمكنك صنع منها فطائر صغيرة وتقديمها مثل بان كيك الموز، استمتعي بكيك الموز اللذيذ والصحي.

كيكة طاسة بشرائح التفاح والكراميل بسهولة

نجهز معكم كيك طاسة طرية وهشة بشرائح التفاح طعمها لذيذ قوية بأقل المكونات يكون لديك كيك يتم إعداده في وقت قصير.

لعمل كيك نحتاج إلى بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت نباتي نصف كوب من حليب كامل الدسم نصف كوب من دقيق حلويات نصف ملعقه صغيره من بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

لعمل شرائح طاسة بالتفاح

نحتاج إلى عدد 2 تفاحة متوسطة الحجم نقشرة ومقطعة شرائح رفيعة. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة عدد 3 ملاعق كبيرة سكر بني أو أبيض نصف ملعقة صغيرة قرفة

تحضير كيك طاسة بالتفاح المكرمل

في البداية قومي بتسخين المقلاه على نار بدرجة حرارة متوسطة ويضاف عليها الزيت وتترك حتى تذوب الزبدة ويضاف لها السكر يترك حتى يذوب تماماً حتى يأخذ لون ذهبي.

ثم ننزل على الزبدة بشرائح من تفاح مع رش عليها القليل من قرفة ناعمة ونقلب شرائح التفاح لتتكرمل وتليين قليلا ليضاف عليها طبقة الكيكة وتوزع شرائح التفاح بشكل متساوي في طاسة.