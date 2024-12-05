أصابع جلاش الجبنه باللحمة المفرومة مقرمشة من برة وجبه غداء اقتصادية غير مكلفة

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عدن – محمد سعد – صينية أصابع جلاش حادقة باللحمة مفرومة من افضل واشهى اطباق التي تقدم في الحفلات والعزومات حيث أن ورق الجلاش يصنع منه أصناف مختلفة سواء كان حادق أو حلو، واليوم سنوضح لكم طريقة اصابع جلاش لحمة المفرومة لها طعم غني بالتوابل وتقدم كوجبة غداء مع السلطة والمخلل ويمكنك إضافة لها في الحشو الجبن الموتوزاريلا والبعض يعطي لها طبقة جبنه من الخارج التي تعزز من طعمها فتعرفي معنا على طريقة اصابع جلاش اللحمة المفرومة خطوة بخطوة.

طريقة اصابع جلاش اللحمة المفرومة مقرمشة وجبه غداء غير مكلفة

نحتاج إلى عبوة من عجينة الجلاش. نصف كوب من اللحمة المفرومة. بصلة مفرومة ناعم مبشورة عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة. ملح وفلفل حسب الرغبة. 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة ربع ملعقة صغيرة قرفة ربع كوب بقدونس مفروم ربع كوب زبدة مذابة أو زيت لدهن الجلاش. بيضة مخفوقة مع 1/4 كوب حليب لدهن الوجه. كوب من جبن موزاريلا مع جبن شيدر مبشور

تحضير اصابع جلاش جبنه باللحمة مفرومة

في طاسة على نار يتم إضافة الزيت على نار متوسطة ويضاف لها البصل المفروم ويقلب حتى يذبل، أضيفي اللحمة المفرومة وقومي بتقليبها جيدًا حتى تنضج ويتغير لونها.

ثم أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، والقرفة، واستمري في التقليب حتى تتشرب اللحمة التوابل، أطفئي النار واتركي الخليط يبرد قليلاً، ثم أضيفي البقدونس المفروم للحصول على نكهة مميزة.

ثم افردي ورقة واحدة من الجلاش وضعي فوقها طبقة خفيفة من الزبدة المذابة، ضعي ورقة أخرى فوقها، ثم اقطعي الورقتين إلى شرائح طولية من منتصف، ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة على طرف كل شريحة ولفيها على شكل رول بإحكام، كرري العملية حتى تنتهي كمية الجلاش والحشوة.

ثم قومي برص أصابع الجلاش في صينية مدهونة بالزبدة، ادهني الوجه بخليط البيض والحليب للحصول على لون ذهبي لامع، ثم ضيفي لها على الوجه الجبن الموتوزاريلا.

ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون ومقرمش.

اخرجي صينية الجلاش من الفرن وتقدم ساخنة مع صوص اللبن الزبادي أو صوص برجر، وتقدم وجبة سهلة التحضير.

طريقة صينية الجلاش باللحمة المفروم

نحتاج إلى نصف كيلو جلاش نصف كيلو من اللجنة المفروم عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن بصلة كبيرة مفرومة ناعمة نصف كوب من حليب عدد 2 بيضة متوسطة الحجم ملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة من بهارات لحمة ربع كوب زيت أو زبدة مذابة لدهن الجلاش

طريقة تحضير صينيه جلاش اللحمة المفرومة

في البداية قومي بتسخين الزيت في مقلاة، وضيفي له البصلة المفرومة وقلبيها حتى تذبل، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تنضج ويتغير لونها. قومي بتتبيل البصل بالملح والفلفل الأسود والبهارات حسب الرغبة، اتركي الحشوة لتبرد قليلاً. ثم ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت أو الزبدة، وقومي بفرد ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنيهما بالقليل من الزبدة أو الزيت، وكرري تلك الخطوة حتى تقوم بوضع من خمس إلى ست طبقات من ورق الجلاش مع دهن كل طبقة. ثم وزعي الحشوة بالتساوي فوق الجلاش، ضعي باقي ورقات الجلاش فوق الحشوة، مع دهن كل طبقة بينهما. ثم في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب ورشة ملح وفلفل، اسكبي الخليط بالتساوي على الجلاش. قومي بتسخين الفرن درجة حرارة 180 درجة مئوية، ادخلي الصينية في الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون، أخرجي الصينية واتركيها لتبرد قليلاً قبل التقطيع والتقديم.

طريقة أصابع رول الجلاش بالدجاج مفروم