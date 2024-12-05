خدمة المستفيدين توضح .. حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن بأمر ملكي لدفعة 85 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – نظرًا لقرب موعد صرف دفعة 85 لشهر ديسمبر من برنامج حساب المواطن يزداد البحث عن معرفة حقيقة الأخبار المنتشرة مثل حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن بأمر ملكي وهذا يعني مضاعفة قيمة الدعم، ولكن خدمة المستفيدين تولت هذا الأمر حيث عملت على توضيح الأمور للمواطنين فمن المعروف أن الهدف الرئيسي من تقديم الدعم هو مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود في معيشتهم وسوف نوضح كافة التفاصيل في التالي.

حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن بأمر ملكي 1446

نظرًا لانتشار الشائعات المنتشرة مؤخرًا حول صرف أكثر من راتب لحساب المواطن المستفيدين نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت بيان رسمي موضح به حقيقة الأخبار المنتشرة حول صرف راتبين للمستفيدين وأوضحت أن هذه الأخبار شائعات مغرضة فقط ليست صحيحة، وأكدت أن الدعم سوف يستمر كما هو بالقيمة الحالية دون تطبيق أي زيادة إضافية الشهر الجاري، ويجب على كافة المستفيدين تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار المنتشرة وأخذها من مصادر رسمية للوزارة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لها.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024

يتمكن المواطنين باتباع بعض الخطوات بكل سهولة الاستعلام عن أهلية البرنامج للشهر الجاري ديسمبر كما يلي:

في البداية يتم الدخول على موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني. بعد ذلك تسجيل المستخدمين البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور للوصول إلى الحسابات الشخصية. ثم الضغط على خانة (نتائج الأهلية) وتحديد دورة شهر ديسمبر الحالي 2024 رقم 85. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة الأخرى للحصول على نتيجة الاستعلام بالتفاصيل الكاملة. بعد إتمام كافة الخطوات سوف تظهر النتيجة للمواطن موضحًا بها إن كان مؤهل بالفعل للحصول على دعم الشهر أم لا.

حاسبة حساب المواطن السعودي 1446

قدمت الوزارة أيضًا لكافة المستفيدين من دعم حساب المواطن خدمة معرفة قيمة الراتب التي تختلف من فرد لآخر ومن أسرة لأخرى أيضًا، ويمكن معرفة قيمة الراتب باتباع الخطوات التالية: