نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تجيب .. متى ينزل حساب المواطن بعد التقديم 1446؟ وحقيقة تبكير الموعد في المقال التالي

كتب محمد سعد – في الأيام الحالية يهتم المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن بمعرفة الإجابة على السؤال الذي كثر طرحه متى ينزل حساب المواطن بعد التقديم؟ فكما نعرف أن هذا البرنامج من أبرز صور الدعم التي تقدم للمواطنين بصورة شهرية بانتظام لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة للحياة، ولكن يتم الحصول على الدعم وفقًا لمجموعة ضوابط حتى يصل للمستحق بالفعل هذا بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي عبر الإنترنت وسوف نوضح بشكل تفصيلي موعد نزول الدعم للشهر الجاري ديسمبر 2024.

هناك أخبار منتشرة حول تبكير موعد صرف دعم حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من البرنامج ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أوضحت أن كل الأخبار المنتشرة حاليًا لا أساس لها من الصحة وأنها شائعات وأضافت أن الدعم سوف يصرف في موعده الشهري المعتاد، وهذا الموعد يكون يوم 10 من كل شهر ليوافق الشهر الجاري يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 فما هي إلا أيام قليلة ويتم الصرف ويتمكن المواطنين من الحصول عليه بعد استخراج نتائج أهلية الدورة 85 لشهر ديسمبر ومعرفة كل فرد مدى استحقاقه من الدعم.

قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن 1446

كما نعرف أنه في السابق تم إصدار مرسوم ملكي بزيادة قيمة الدعم بما يعرف (قيمة الدعم الإضافي) على دعم المواطنين الشهري من حساب المواطن، وهذه الزيادة تكون كما يلي:

يبلغ قيمة دعم حساب المواطن للفرد العائل (720 ريال سعودي) أي تم تطبيق زيادة قدرها 300 ريال سعودي.

دعم المواطن الذي تخطى عمره 18 عام يبلغ 360 ريال ولكن قبل تطبيق الزيادة كان 151 ريال سعودي.

راتب التابع الذي لم يتخطى عمره 18 عام كان 80 ريال سعودي ولكن بعد الزيادة أصبح 215 ريال سعودي.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن 1446

باتباع بعض الخطوات يتمكن الفرد من الاستعلام عن دعم حساب المواطن للشهر الجاري ديسمبر دفعة 85، كما يلي: