هاتف Realme P1Pro بمواصفات خيالية وسعر على خيالي على إمكانياته

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت شركة ريلي هاتفها الجديد وهو ” Realme P1 Pro” ذات المميزات والمواصفات الهائلة، بالإضافة إلى شاشة الهاتف الكبير التي تكون من نوع أموليد منحنية، كذلك فإن معدل التحديث 120 هيرتز، فيما أن كاميرا الهاتف الخلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا الهاتف السيلفي 16 ميجا بكسل، بطارية الهاتف تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، قوة شحن السريع قوة 45 واط، وعليه سنتعرف معًا على كافة المواصفات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme P1 Pro؟

أما عن المواصفات الخاصة بهاتف Realme P1 Pro، وفقًا لما نصت على النحو الأتي:-

يعمل الهاتف على دعم شريحتين إتصال من نوع ” Nano SIM”.

شبكات الإتصال تبدأ من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

كذلك فإن الهاتف مصنع من خامات بلاستيكية.

مقاوم للماء والغبار بشكل كبير.

أبعاد 161.5x74x4 ملم.

ووزن 184 جرام .

وشاشة من نوع أموليد بمساحة 6.7 إنش، وذات كثافة 1080×2412 بكسل.

إصدارات الهاتف يكون الأول بسعة 256 جيجا بايت والعشوائية 8 جيجا بايت، فيما أن الإصدار الثاني يكون بسعة 256 جيجا بايت والعشوائية 12 جيجا بايت.

الهاتف يقوم بدعم كارت الميموري مما يُزيد من المساحة التخزينية.

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الخلفية تكون مزودة وبدقة 50 ميجا بكسل.

يدعم الواي فاي والبلوتوث والموقع الجغرافي وكذلك مستشعرات الأمان والبصمة والقرب والبوصلة.

بطارية الهاتف تصل سعتها لـ 5000 مللي أمبير.

يقوم بدعم الشحن ذات قوة الأـ 45 واط.

يعمل بنظام تشغيل أندوريد 14.

كما يدعم اللون الأحمر والأزرق معًا.

البطارية كبيرة تسعي للعديد من المستخدمين وراغبي تحميل الملفات سواء الصور والفيديوهات.

عيوب هاتف Realme P1 Pro

أما عن عيوب هاتف Realme P1 Pro، فجاءت على النحو الأتي:-

لا يقوم الهاتف بدعم منفذ الـ 3.5 ملم.

كذلك يعتبر الهاتف نسخة مخففة من Realme 12 Pro ولا يمتلك عدسة الزووم.

ما هو سعر هاتف Realme P1Pro؟

وجاء سعر هاتف Realme P1Pro، وفقًا لما يلي:-