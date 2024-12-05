العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A في المقال التالي
كتب محمد سعد – يعتبر من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي قدمتها شركة شاومي هو هاتف Xiaomi Poco C65، حيث يتميز بتصميم شيك مع مواصفات عالية وسعر مناسب جداً، كما يتمتع الهاتف بشاشة مميزة بنوع IPS LCD بدقة الـ HD ومعدل تحديث 90 هرتز، كما يأتي بكاميرا خلفية ممتازة بدقة عالية 50 ميجا بكسل، ويستخدم بطارية ضخمة تعمل لفترة أطول، فدعونا نتعرف على تفاصيل مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 وأسعاره على النحو التالي.
تقدم شركة شاومي هاتف بوكو سي65 بمواصفات عالية تجعله منافس قوي للفئة الاقتصادية وتتلخص فيما يلي:
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|ذاكرة التخزين والرام
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|الشاشة
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|الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|وسائل أمان الهاتف
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|البطارية
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|سوفت وير
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|الألوان وخامات التصنيع
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أسعار هاتف Xiaomi Poco C65
يتوفر جوال شاومي بوكو C65 داخل المملكة العربية السعودية ذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 460 ريال سعودي.
- بينما يتوفر داخل الإمارات لنفس الذاكرة بسعر حوالي 450 درهم إماراتي.
- أما في داخل مصر يتوفر ذاكرة 128 و 6 جيجا رام بسعر حوالي 5500 جنية، بينما تتوفر نسخة الـ 256 و 8 جيجا رام بسعر حوالي 6500 جنية.