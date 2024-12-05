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العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A

العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A
العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي قدمتها شركة شاومي هو هاتف Xiaomi Poco C65، حيث يتميز بتصميم شيك مع مواصفات عالية وسعر مناسب جداً، كما يتمتع الهاتف بشاشة مميزة بنوع IPS LCD بدقة الـ HD ومعدل تحديث 90 هرتز، كما يأتي بكاميرا خلفية ممتازة بدقة عالية 50 ميجا بكسل، ويستخدم بطارية ضخمة تعمل لفترة أطول، فدعونا نتعرف على تفاصيل مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 وأسعاره على النحو التالي.

تقدم شركة شاومي هاتف بوكو سي65 بمواصفات عالية تجعله منافس قوي للفئة الاقتصادية وتتلخص فيما يلي:

 

المواصفات التفاصيل
الأبعاد والوزن
  • يأتي الهاتف بأبعاد 168x78x8.1 ملم
  • الوزن يأتي 192 جرام
المعالج
  • معالج هاتف Xiaomi Poco C65 يأتي من نوع Helio G85
  • التكنولوجيا بدقة تصنيع الـ 12 نانو ميتر
  • يأتي من تصنيع شركة ميديا تيك
  • أما عن المعالج الرسومي فهو بنوع Mali-G52 MC2
شبكات الاتصال
  • يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G
  • عدد الشرائح 2 نوع نانو سيم
ذاكرة التخزين والرام
  • يأتي الإصدار الأول بذاكرة 128 مع 6 جيجا رام
  • أما الثاني 256 مع 8 جيجا رام
  • يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين
الشاشة
  • تأتي شاشة هاتف Xiaomi Poco C65 من نوع IPS LCD
  • الجودة تأتي HD وبدقة 720×1600 بكسل
  • المساحة تأتي بحجم 6.74 بوصة
  • معدل التحديث بتردد 90 هرتز  كما في الممز هاتف ريلمي C53
  • درجة السطوع تصل 600 شمعة في المتر المربع
  • دعم طبقة حماية نوع Corning Gorilla Glass
الكاميرات الخلفية
  • يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية حيث تكون:
  • الكاميرا الأساسية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل
  • أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وخاصة بعمل الماكرو أثناء التصوير
  • الكاميرا الثالثة بدقة 0.08 ميجا بكسل والخاصة بعمل العزل
  • الفلاش يأتي أحادي نوع LED فلاش
الكاميرا الأمامية
  • يأتي موبايل Xiaomi Poco C65 بعدسة أمامية بدقة 8 ميجا بكسل
وسائل أمان الهاتف
  • يعم خاصية التعرف على الوجه لحماية الهاتف
  • يدعم مستشعر البصمة
البطارية
  • تأتي بسعة 5000 مللي أمبير
  • قوة الشحن تأتي 18 واط
سوفت وير
  • يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13
  • واجهة المستخدم تأتي MIUI 14
الألوان وخامات التصنيع
  • يأتي هاتف Xiaomi Poco C65 باللون الأزرق والبنفسجي والأسود

 

أسعار هاتف Xiaomi Poco C65

يتوفر جوال شاومي بوكو C65 داخل المملكة العربية السعودية ذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 460 ريال سعودي.

  • بينما يتوفر داخل الإمارات لنفس الذاكرة بسعر حوالي 450 درهم إماراتي.
  • أما في داخل مصر يتوفر ذاكرة 128 و 6 جيجا رام بسعر حوالي 5500 جنية، بينما تتوفر نسخة الـ 256 و 8 جيجا رام بسعر حوالي 6500 جنية.
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