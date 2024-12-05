نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق الاقتصادي من شاومي … سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 بكاميرا 50M وبطارية ضخمة 5000 M/A في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي قدمتها شركة شاومي هو هاتف Xiaomi Poco C65، حيث يتميز بتصميم شيك مع مواصفات عالية وسعر مناسب جداً، كما يتمتع الهاتف بشاشة مميزة بنوع IPS LCD بدقة الـ HD ومعدل تحديث 90 هرتز، كما يأتي بكاميرا خلفية ممتازة بدقة عالية 50 ميجا بكسل، ويستخدم بطارية ضخمة تعمل لفترة أطول، فدعونا نتعرف على تفاصيل مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 وأسعاره على النحو التالي.

تقدم شركة شاومي هاتف بوكو سي65 بمواصفات عالية تجعله منافس قوي للفئة الاقتصادية وتتلخص فيما يلي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن يأتي الهاتف بأبعاد 168x78x8.1 ملم

الوزن يأتي 192 جرام المعالج معالج هاتف Xiaomi Poco C65 يأتي من نوع Helio G85

التكنولوجيا بدقة تصنيع الـ 12 نانو ميتر

يأتي من تصنيع شركة ميديا تيك

أما عن المعالج الرسومي فهو بنوع Mali-G52 MC2 شبكات الاتصال يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G

عدد الشرائح 2 نوع نانو سيم ذاكرة التخزين والرام يأتي الإصدار الأول بذاكرة 128 مع 6 جيجا رام

أما الثاني 256 مع 8 جيجا رام

يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين الشاشة تأتي شاشة هاتف Xiaomi Poco C65 من نوع IPS LCD

الجودة تأتي HD وبدقة 720×1600 بكسل

المساحة تأتي بحجم 6.74 بوصة

معدل التحديث بتردد 90 هرتز كما في الممز هاتف ريلمي C53

درجة السطوع تصل 600 شمعة في المتر المربع

دعم طبقة حماية نوع Corning Gorilla Glass الكاميرات الخلفية يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية حيث تكون:

الكاميرا الأساسية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل

أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وخاصة بعمل الماكرو أثناء التصوير

الكاميرا الثالثة بدقة 0.08 ميجا بكسل والخاصة بعمل العزل

الفلاش يأتي أحادي نوع LED فلاش الكاميرا الأمامية يأتي موبايل Xiaomi Poco C65 بعدسة أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وسائل أمان الهاتف يعم خاصية التعرف على الوجه لحماية الهاتف

يدعم مستشعر البصمة البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير

قوة الشحن تأتي 18 واط سوفت وير يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13

واجهة المستخدم تأتي MIUI 14 الألوان وخامات التصنيع يأتي هاتف Xiaomi Poco C65 باللون الأزرق والبنفسجي والأسود

أسعار هاتف Xiaomi Poco C65

يتوفر جوال شاومي بوكو C65 داخل المملكة العربية السعودية ذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 460 ريال سعودي.