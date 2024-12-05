شكرا لاهتمامكم بخبر عن موقف الأهلي .. نتائج قرعه كأس العالم للأندية 2025 في النسخة الجديدة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسفرت قرعة كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة لعام 2025/2026، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في نيويورك بأمريكا والتي يتنافس فيها النادي الأهلي المصري والترجي التونسي والعين الإماراتي خلال البطولة المرتقبة، وتضع الفرق العربية آمال الجماهير العربية بهدف تحقيق اللقب المرتقب.

تصنيفات الأندية المشاركة في البطولة

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس، ريفر بليت، فلومينينسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورج.

التصنيف الثالث: الأهلي، الهلال السعودي، أولسان هيونداي، الوداد المغربي، مونتيري، نادي ليون المكسيكي، بوكا جونيورز، بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا رد دايموندز، العين، الترجي التونسي، ماميلودي صنداونز، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتي، إنتر ميامي.

نتائج القرعه لكأس العالم للأندية إليكم

المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، بوتافوغو، أتلتيكو مدريد، سياتل ساندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامنجو، الترجي، تشيلسي، كلوب ليون.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت، أوراوا، مونتيري، إنتر.

المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان، صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورج.

من المقرر ان تقام البطولة كأس العالم لأندية 15 يونيو و13 يوليو 2025 في النسخة الأولي للبطولة التي تقام نيويورك بأمريكا ومن المقرر ان تفتح الاتحاد الدولي تذاكر المباريات خلال الفترة المقبلة.