نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة كأس العالم للاندية 2025 و موعد المبارة الافتتاحية بين الاهلى و انتر ميامى في المقال التالي

كتب محمد سعد – انتهت منذ قليل قرعة كأس العالم للاندية 2025 بنظامها الجديد و التى تضم 32 فريق و ستقام فى امريكا فى الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو 2025 و التى اسفرت عن وقوع النادى الاهلى فى المجموعة الاولى مع فريق انتر ميامى الذى يلعب له اللاعب ليونيل ميسى و فى هذا المقال سنتعرف معكم على نتيجة القرعة و تصنيف الاندية المشاركة.

انتهت قرعة نهائيات كأس العالم للاندية 2025 و التى ستقام فى الولايات المتحدة الامريكية و ينقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16 جاء توزيع الـ32 فريقًا بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة و تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى المباراة النهائية ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث و اسفرت ترتيب المجموعات عن الاتى:

ترتيب المجموعة الاولى :

نادى بالميراس البرازيلى. نادي بورتو البرتغالى. النادى الاهلى المصرى. نادى انتر ميامى الامريكى.

ترتيب المجموعة الثانية :

نادى باريس سان جيرمان الفرنسي. نادى اتليتيكو مدريد الاسبانى. نادى بوتو فوجو البرازيلى. نادى سياتل الامريكى.

ترتيب المجموعة الثالثة :

نادى بايرن ميونخ الالمانى. نادى اوكلاند سيتى بطل اقوينوسيا. نادى بوكا جونيور البرازيلى. نادى بينفيكا البرتغالى.

ترتيب المجموعة الرابعة :

نادى فلامنجو البرازيلي. نادى تشيلسى الانجليزى. نادى ليون الميكسيكى. نادى الترجى التونسي.

ترتيب المجموعة الخامسة :

نادى ريفر بليت الارجنتينى. نادى انترميلان الايطالى. نادى مونتيرى الميكسيكي. نادى اوراوا اليابانى.

ترتيب المجموعة السادسة :

نادى فلومينينسي البرازيلى. نادى بروسيا دورتموند الالمانى. نادى اولسان الكورى جنوبى. نادى صنداونز الجنوب افريقى.

ترتيب المجموعة السابعة :

نادى مانشستر سيتى الانجليزى. نادي يوفنتوس الايطالى. نادى الوداد المغربى. نادى العين الاماراتى.

ترتيب المجموعة الثامنة :

نادى ريال مدريد الاسبانى. نادى سالزبورج النمساوى. نادى الهلال السعودى. نادى باتشوكا المكسيكى.

موعد مبارة الاهلى المصرى الافتتاحية فى كأس العالم 2025

اسفرت قرعة كأس العالم للاندية 2025 و التى انتهت منذ قليل عن وقوع النادى الاهلى مع نادى انترميامى بطل الدولة المستضيفة والذى سيلعب المباراة الافتتاحية.