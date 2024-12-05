شكرا لاهتمامكم بخبر عن بديل اللحوم .. طريقة عمل كفتة العدس بنفس مذاق كفتة اللحم بطعم لذيذ وشهيه جداً على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر العدس من الوصفات الرائعة الاقتصادية التي من الممكن أن تحضر وبكل سهولة، ويتم عملها بطريقة صحية وسريعة، فمن الممكن أن يتم تجهيز خليط متبل من العدس مع بعض الإضافات التي تعطي الكفتة أفضل مذاق وأفضل نكهة، ومن خلال التقرير نتعرف على المكونات والتوابل التي تدخل في عمل وصفة لكفتة من العدس.

مكونات عمل كفتة العدس

يمكن تجهيز نوعية كفتة العدس الشهية من خلال اتباع ما يلي في تلك الفقرات المقبلة، وتوفير تلك المقادير التي تساعد في عمل تلك الوصفة المميزة الاقتصادية التي تساعد في عمل وجبة مغذية تقدم مع الخبز والبطاطس المقرمشة مع السلطة، لتكون من الوجبات عالية القيمة الغذائية، وفيما يأتي نوضح أهم مكونات عمل كفتة عدس سريعة التحضير.

المكونات

2 كوب من العدس.

نصف كوب من البقسماط.

1 بصلة مبشورة.

1 بيضة.

1 ملعقة من الكمون المطحون.

1 ملعقة من الكزبرة المطحونة.

1 ملعقة من التوابل المشكلة.

نصف ملعقة من الكاري.

رشة من البيكينج بودر.

1 ملعقة من الملح.

زيت غزير للتحمير.

كوب من البقدونس.

طريقة عمل كفتة العدس

يتم عمل أفضل كفتة عدس سريعة التحضير من خلال اتباع ما يلي:

يتم غسيل العدس وسلقه، ويمكن إضافة ثمرة بطاطس صغيرة تساعد في تماسك الكفتة، وتسلق مع العدس جيدا.

يتم وضع العدس مع البطاطس في الكبة مع فصين ثوم مع التوابل والبقسماط.

يتم مزج المكونات مع إضافة البيضة والبصل والخضرة.

يجب أن تضيفي كل التوابل والمنكهات أثناء الخلط.

بعد خلط كل المكونات يمكن تشكيل الكفتة إلى أصابع بحجم مناسب.

توضع أصابع الكفتة في الثلاجة، ومن الممكن بعد نصف ساعة على الأقل تحميرها في الزيت الغزير.

يتم وضع الكفتة في طبق مناسب، وتزين الكفتة بالبقدونس المفروم.

يمكن أن تقدم كفتة العدس مع سلطة طحينة، أو سلطة خضراء.

فوائد العدس

فوائد العدس بروتين نباتي مفيد لصحة الجسم.

يعتبر من الأكلات النباتية المغذية والمشبعة.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وهو من الأغذية المفيدة لصحة الجلد والعين، غني بالألياف المفيدة للهضم.