ازرعي القرنفل في البلكونة من البذور وعطري بيتك بدون شراء معطرات نهائيا من البداية حتى الحصاد

عدن – كتب محمد سعد – القرنفل من أهم المكونات الطبيعية والمواد التي لها نكهة ومذاق قوي ورائع، كما أن له الكثير من الأغراض العلاجية، ومن الممكن أن يتم استعماله في الكثير من الأغراض المتعلقة سواء بالتداوي في المنزل أو بالطهي ومن خلال ما يأتي نتعرف على كيفية زراعة القرنفل في البيت حتى يتم زرع نوع هام من أنواع المواد والمنكهات الطبيعية، وإليك الطريقة المتبعة في الزراعة، وكيفية اتباع تلك الخطوات لاتمام زراعة هذا النبات بسهولة.

متطلبات زراعة القرنفل

لن تحتاجي إلى شراء القرنفل بعد معرفتك سر زراعته والخطوات الأساسية التي تساعد في إنجاح الزراعة بتوفر كل ما يلزم من المتطلبات الأساسية حتى تتم زراعته بطريقة بسيطة وسهلة يمكن لكل ربات البيوت أن تتبعها، ومن خلال ما يأتي نوضح طريقة زراعته.

المكونات

يجب أن تتوفر كل المكونات الآتية حتى تتم زراعة نبات القرنفل بطيقة بسيطة وسريعة ومن خلال الآتي نوضح أهم خطوات ومتطلبات زراعته في المنزل:

شتلات القرنفل، أو بذور القرنفل.

التربة الملائمة للزراعة وتكون مزيج ما بين التربة الرملية والطينية.

ماء للري.

السماد العضوي.

مكان مناسب لزراعة تطل عليه أشعة الشمس لأن نبات القرنفل يحتاج التعرض لها على مدار اليوم.

طريقة زراعة القرنفل

يجب أن تقومي بزراعة القرنفل بعد توفير كل المتطلبات السابقة ومن ثم يتم اتباع تلك الخطوات المقبلة حتى تتم عملية الزراعة للقرنفل بنجاح:

لا بد من توفير البذور أو الشتلات ثم تحضير الإصيص وتنظيفه جيدا، ومن ثم يتم توزيع كمية ملائمة من التربة وخلطها بالماء مع السماد العضوي.

يجب أن تقومي بتوزيعها بالتساوي ومن ثم يتم وضع البذور أو الشتلات ثم تغطى تماما بالتربة جيدة التصريف.

يمكنك أن تقومي بوضع غطاء من البلاستيك ويكون مثقب بعد ري النبات بالكمية الملائمة من الماء.

لكي يزهر النبات سريعا فيجب عدم إغراقه بالماء وتعريضه بين الحين والآخر لأشعة الشمس، يزهر القرنفل وأزهاره البنفسجية تكون ذات رائحة عطرية ثم يثمر وتكون ثماره خضراء وبتجفيفها تكون بلونها الأسود المعروف.