نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلي يلمع ويرجع جديد .. تنظيف سلك شباك المطبخ من الشحوم والزيوت المتراكمة بطريقة بسيطة جداً في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر نظافة المطبخ وكل أركانه وأجزائه من أهم ما تسعى إليه كل ربة منزل، ولكن من الأمور المزعجة للغاية هي مشكلة تراكم الأوساخ على شباك المطبخ، بسبب عدم تنظيفه بشكل متكرر ومنتظم، وهذا ما يجعل الشباك دائما معرض لتراكم آثار الدهون، وسوف نتعرف على أهم المكونات والأدوات المنظفة التي من الممكن أن تستخدم للتخلص من بقايا وآثار الدهون المتواجدة على شباك المطبخ، والتخلص نهائيا منها.

تنظيف سلك شباك المطبخ

شباك المطبخ من الممكن التخلص من أي آثار من تراكمات المواد الزيتية عليه وبالأخص شباك السلك بطرق منزلية وحيل ممتازة وبسيطة نتعرف عليها من خلال ما يأتي، حيث يمكن لكل ربات البيوت أن تتبع طريقة الخل والماء المغلي، وهي طريقة فعالة وممتازة تقضي تماما على الاتساخات الدهنية الموجودة على الشباك، ومن خلال ما يأتي نوضح أهم المكونات التي يمكن أن تستخدم من أجل التخلص النهائي من أي زيوت موجودة على الشباك.

الخل لتنظيف سلك شباك المطبخ

من بين أقوى وأفضل الطرق التي من الممكن الاعتماد عليها حتى يتم تنظيف السلك ما يأتي، وباستعمال الخل الأبيض مع بقية المكونات التي من الممكن أن تسهل من إذابة أي بقع زيوت أو تراكمات من الغبار الملتصق بتلك الرواسب التي تصعب من تنظيف الشباك، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات التي لا بد من اتباعها حتى يتم تنظيف الشباك جيدا.

أولا لا بد من تسخين كمية مناسبة من الماء تستخدم مع الخل، حتى يسهل إذابة أي دهون أو زيوت على الشباك.

يمكنك أن تسكبي الخل مع الماء الساخن على السلك بحرص وبشكل تدريجي، وذلك بعد فك السلك ووضعه في مكان مناسب، كما يمكنك أن تقومي بنثر الكربونات الذي يتفاعل مع طبقة الدهون السطحية ويعمل على إزالتها.

يمكنك استعمال الماء والصابون مع فرشاة تزيل آثار الدهون والغبار الملتصق بالشباك.

لا بد من تنظيف الشباك السلك جيدا من آثار خلطة التنظيف، ومن ثم سيكون نظيف، ويساعد على تهوية أفضل للمطبخ أثناء الطهي.