شكرا لاهتمامكم بخبر عن هترجع تلمع كأنها جديدة .. أسرع طريقة لتنظيف طاسة القلي المحروقة باستخدام هذا المكون ونسف دهون السنين على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تنظيف الطاسات المحروقة وإعادتها كالجديدة من خلال أقوي الخلطات الطبيعية التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وكلها من مطبخك، وبعيدا عن المنظفات الكيميائية التي لها رائحة نفاذة وقد تسبب الضرر إلى يدك، حيث يمكنك من خلال خليط الخل وملح الليمون التخلص من احتراق الطاسات وترجع كما كانت جديدة من دون أي مجهود أو دعك كثيرا، حيث لا يخلو منزل من وجود طاسة أو أكثر محروقة وعليها طبقة من تراكم اثار الزيوت والدهون، ومن الصعب تغير طاسة القلي كل فترة قصيرة بسبب ارتفاع سعرها ولهذا اتبعي الخلطة المذكورة في السطور التالية لتعيدي طاستك كأنها جديدة.

تنظيف الطاسات المحروقة بالخل وملح الليمون

تتعرض طاسات القلي إلى الحرق دائما بسبب كثرة الاستخدام وانتشار الأبخرة والزيوت المتطايرة، بسبب القلي المتكرر ولهذا تحتاج دائما إلى تنظيف عميق للتخلص من الحرق وطبقة الدهون التي تتراكم على الطاسة بدون دعك ولا مجهود، ويمكنك عمل خليط تنظيف الطاسات من الحرق من خلال تجهيز المكونات التالية:

كوب من الخل الابيض.

نصف كوب من عصير الليمون.

اربع معالق كبيرة من ملح الليمون.

لتر من الماء الساخن.

معلقة كبيرة من البيكنج صودا.

طريقة تنظيف الطاسات المحروقة

قومي بوضع لتر الماء وضعي عليها الخل الابيض. ثم أضيفي مقدار عصير الليمون وملح الليمون واضيفي البيكنج صودا. ثم قومي بوضع الخليط على النار حتي تمام الغليان. ثم قومي بإضافة الطاسة المحروقة في الخليط واتركي الخليط لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات . ثم قومي بدعك الطاسة بواسطة سلك المواعين. سوف تلاحظين التخلص من الحروق وطبقة الدهون والسواد المتراكمة بكل سهولة. ثم قومي بغسل الطاسة بالماء لتعيدي لها اللمعان وكأنها لسه جديدة. ويجب أن تقومي بتنظيف وغسل الطاسة جيدا من الداخل والخارج بعد كل مرة تستخدميها في القلي والتحمير لمنع تراكم الدهون والحروق عليها.

كما ننصحك بعدم الاعتماد على الطاسات الالمونيوم أو الاستالس في أغراض القلي والتحمير لأنها أكثر عرضة للاحتراق والاعتماد أكثر على الطاسات الغير لاصقة مثل الجرانيت والسيراميك والتي لا تتأثر سريعا بالقلي مثل الطاسات الالمونيوم.