تصريح ناري من رونالدو .. ردا على صديقه السابق في ريال مدريد

عدن – كتب محمد سعد – فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الجميع برد فعل عنيف على تصريحات زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان اللاعب الهولندي رافائيل فان دير فارت قد أشاد بزميله السابق رونالدو، مؤكداً على انضباطه الشديد وحبه للتدريب والتغذية، لكنه في الوقت نفسه وصفه بأنه كان أناني بشكل لا يصدق، حيث كان يركز بشكل كبير على تسجيل الأهداف حتى لو كان ذلك على حساب فوز الفريق.

ولم يتردد رونالدو في الرد على هذه التصريحات، ووصف فان دير فارت بأنه شخص غريب، في إشارة إلى أنه لا يعرفه جيدا أو أنه يحاول لفت الانتباه بتلك التصريحات.

وتأتي هذه التصريحات لتزيد من الجدل حول شخصية رونالدو، حيث يراه البعض لاعب مثالي ويتمتع بمهارات فنية عالية وانضباط كبير، بينما يراه البعض الآخر لاعب أناني يفكر فقط في مصلحته الشخصية.