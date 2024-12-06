نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة النصر في دوري روشن في المقال التالي

كتب محمد سعد – يستعد العميد الاتحاد لمواجهة نظيره العالمي النصر في قمة كروية منتظرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين، وستقام هذه المواجهة النارية على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الاتحاد الجديد بعض التغييرات مقارنة بالمباريات السابقة، حيث سيحل عبدالرحمن العبود بديلاً لعبدالإله هوساوي الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق، وإليك التشكيل المتوقع للاتحاد:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد الموسي، ماريو ميتاي

خط الوسط: فابينيو، نغولو كانتي، حسام عوار

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما

ويدخل العميد هذه المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.