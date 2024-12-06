شكرا لاهتمامكم بخبر عن ما هو آخر موعد للتسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت إدارة نادي الصقور السعودي عن اقتراب الموعد النهائي لتسجيل المشاركين في النسخة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ودعت إدارة النادي جميع الصقارين المحترفين من مختلف دول العالم إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل، حيث سينتهي باب المشاركة يوم 9 ديسمبر الجاري، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل إلكترونياً عبر المنصات المخصصة أو الحضور شخصياً إلى مقر النادي في مدينة ملهم.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان منافسات حماسية بين نخبة الصقارين، حيث ستقام 6 أشواط خاصة بالصقارين الدوليين، تحمل أسماء مخصصة تكريماً للملك عبدالعزيز.

كما ستشهد المسابقة جوائز قيمة تزيد قيمتها عن 36 مليون ريال، مما يعكس حرص القائمين على المهرجان على دعم هذه الهواية العريقة.

ويذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعد منصة عالمية تجمع عشاق الصقارة من مختلف الجنسيات، ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي المرتبط بهذه الهواية الأصيلة، ونقلها إلى الأجيال القادمة.