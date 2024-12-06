التقديم متاح | مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تطرح عدة وظائف شاغرة 1446

عدن – كتب محمد سعد – أشارت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الموجودة في العاصمة مدينة الرياض إلى وجود وظائف شاغرة بها لحملة الدبلوم فأعلى، وهذا عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف.

كذلك أوضحت المستشفى المسميات الوظيفية المطلوبة في الوقت الحالي، وهي (مدير مركز طبي – سكرتير – أخصائي أول تقنية مختبرات طبية – مشرف رعاية الأطفال – ممرض مسجل – منسق طلبات – أخصائي أشعة استشاري أول – مدير مشروع).

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن أن باب التقديم متاح من أمس الأربعاء بتاريخ 1446/06/03هـ الموافق 2024/12/04م، وهذا يكون عبر بوابة التوظيف، والوصول إليها “من هُنا” مباشرةً.