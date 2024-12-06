عاجل : الأرصاد الجوية العمانية تحذر من موجة حارة شديدة على هذه المناطق في السلطنة ابتداء من هذا التاريخ .. التفاصيل

عدن – كتب محمد سعد – تستعد المملكة لموجة من الطقس الحار، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء وهذا التغيير في الطقس يستدعي من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المرتفعة الحرارة.

تفاصيل التوقعات

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستشهد المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر 2024 ويتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى يوم الجمعة القادم، 13 سبتمبر 2024 ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى مستويات مرتفعة قد تصل إلى منتصف الأربعينيات في بعض المناطق.

تحديثات منظومة الرصد الجوي

أوضحت “الأرصاد العمانية” أن هذا البيان يأتي في إطار تحديثات مستمرة لمنظومة الرصد الجوي وتهدف هذه التحديثات إلى تقديم معلومات جوية دقيقة وسهلة للفرد والمجتمع، مما يساعد في الاستعداد بشكل أفضل للتغيرات الجوية المتوقعة.