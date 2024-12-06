المهن المطلوبة للعمل في عمان 2024 .. كم راتب كل مهنة ؟

عدن – كتب محمد سعد – الجدير بالذكر أن سياسة عقود العمل العمانية تختلف بعض الشيء عن عقود الدول الخليجية الأخرى وذلك يظهر في الشروط المحددة الغير معقدة التي يجب التزام المتقدم بها، وهذه الشروط تكون خاصة بكل وظيفة على حده ويطلع لها بعد الوصول للوظيفة لأن هذا الأمر ليس بالسهل ويستغرق وقت طويل على الرغم من وجود وظائف شاغرة كثيرة.

ما هي المهن المطلوبة في سلطنة عمان؟

توجد الكثير من المهن التي تحتاج لموظفين في سلطنة عمان من أبرزها التالي:

الهندسة: لها مجالات كثيرة ومطلوبه في البلاد (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الحرارية)، ويكون الدخل السنوي 48,184 دولار أمريكي.

الصحة: توجد أيضًا مهن صحية كثيرة ومطلوبة متعلقة بالقطاع الصحي (الأطباء، الممرضين الممرضات، أخصائي العلاج الطبيعي).

التعليم: يوفر القطاع التعليمي فرص وظيفية متعددة (المعلمين والمعلمات لمرحلة الروضة ومراحل التعليم المختلفة)، ويكون الدخل السنوي 42,090 دولار أمريكي.

التسويق والمبيعات: المندوبين التسويقيين، مدراء التسويق.

‏شروط طلب تأشيرة عمل في سلطنة عمان

تم وضع مجموعة شروط أساسية يجب التزام الفرد الذي يريد الحصول على عمل في سلطنة عمان بها كما يلي:

يجب أن يكون سن البحث عن العمل يتراوح من 21 عام إلى 60 عام فقط.

شرط وجود اللياقة الصحية لدى المتقدم ويقدم شهادة صحية لإثبات ذلك.

تقديم الشخص ما يعرف بوثيقة عدلية لإثبات أن سجله المدني خالي من الجرائم.

يشترط على العاملين في المجالات الصحية والهندسية تقديم الشهادات الدراسية التي حصلوا عليها وتثبت مؤهلهم.

الشرط الأهم مطابقة مهنة الشخص الموجودة في التأشيرة العمانية مع المهنة الموجودة في تصريح للعمل بعمان.

وجود رغبة لدى المؤسسة أو صاحب العمل في إلحاق شخص وافد من الخارج بها.

مميزات السفر إلى عمان للعمل

العمل في سلطنة عمان يوفر للفرد مميزات كثيرة كما يلي:

الأسعار: تتميز الأسعار بأنها مناسبة كثيرًا مقارنةً بمستوى المعيشة هناك.

الرواتب: كما نعرف أن معدل تضخم في البلاد منخفض وهذا يسهل الحياة اليومية كثيرًا.

مستوى الرفاهية: نجد أن المواطنين في سلطنة عمان يتمتعون كثيرًا بقدر كبير من الرفاهية وهذا ينعكس على الحياة اليومية فيجعلها مريحة.

نظام صحي متقدم: يحصل المواطنين في أرجاء سلطنة عمان على نظام صحي متقدم وسهل يشمل المستشفيات والعيادات ذات الجودة العالية وهذا يستفيد منه الوافدين للعمل في السلطنة.

الثقافة الغنية: من أبرز المميزات التي تتمتع بها سلطنة عمان هي الثقافة الغنية والمتنوعة كثيرًا التي من السهل أن ينخرط فيها الوافد.

الحد الأدنى للأجور في سلطنة عمان 2024

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة داخل سلطنة عمان يبدأ من 450 ريال عماني كل شهر، أما بالنسبة للحد الأقصى للرواتب فيبدأ من 7900 ريال عماني كل شهر وقد تختلف الرواتب من مهنة إلى أخرى.

كم رواتب المصريين في عمان؟

نجد أن رواتب المصريين في سلطنة عمان تتراوح من 450 ريال عماني إلى 7900 ريال عماني وهذا يتحدد بناءً على المهنة والخبرة وأيضًا المؤهلات العلمية التي حصل عليها الفرد والتدريبية.

كم راتب عامل المطعم في عمان؟

بالنسبة للراتب العامل في المطعم أو النادل في عمان فهو يتراوح من 280 ريال كحد أدنى إلى 860 ريال كحد أقصى في الشهر، أما بالنسبة لمتوسط راتب النادل في المطعم فيكون 510 ريال عماني شهريًا.

كم راتب السائق في عمان؟

مهنة السائق في سلطنة عمان من المهن المطلوبة بصورة مستمرة فنجد أن الراتب الشهري له يبدأ من 600 ريال عماني وقد يختلف بالخبرة والمهارة.