“موعد مباراة العراق واليمن في بطولة الخليج العربي 26: التفاصيل الكاملة والقنوات الناقلة”

تترقب جماهير كرة القدم في منطقة الخليج المباراة المرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب اليمن في إطار منافسات بطولة الخليج العربي 26. تعد هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث يتواجه المنتخبان في لقاء مثير يسعى من خلاله كل فريق لتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لتتمكن من متابعة هذا الحدث الرياضي الهام بكل سهولة.

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون موعد لعبة العراق واليمن والتي تعد من أهم المباريات في موسم 2024، بمشاركة 8 فرق في بطولة خليجي 26 التي تعد البطولة الأهم في هذا العام والتي يشارك فيها 8 فرق ، وينتظر عدد كبير من عشاق الفريقين المباراة التي سوف تشهد منافسة قوية وتشجيع المشجعين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد لعبة العراق واليمن في بطولة الخليج العربي 2

تنطلق صافرة الحكم لمباراة العراق واليمن ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة خليجي 26 ، والتي سوف تقام على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 03:25 عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة 04:25 مساءً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق.

يخوض المنتخب العراقي مباراته أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يخطف أولى نقاطه لكي يتمكن من احتلال صدارة المجموعة التي تضم البحرين والسعودية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية يسعى فيها كلا الفريقين أن يحقق نتيجة مرضية للجماهير التي تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن خلال الساعات الأخيرة والتي سوف يتم نقلها حصرياً على القنوات الآتية:

Alkass One HD

AD Sports 1 HD

Oman Sport HD

Kuwait Sports HD

KSA Sports 1 HD

Bahrain Sport HD

Dubai Sports 1 HD

AlIraqiya Sports HD

خطوات حجز تذاكر مباراة العراق واليمن في خليجي 26

قم بزيارة الموقع الرسمي لخليجي 26 على الإنترنت.

ثم اضغط على “مباراة العراق واليمن”.

اختر عدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة لك.

وقم بتأكيد الحجز وشراء التذاكر.

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون موعد لعبة العراق واليمن والتي تعد من أهم المباريات في موسم 2024، بمشاركة 8 فرق في بطولة خليجي 26 التي تعد البطولة الأهم في هذا العام والتي يشارك فيها 8 فرق ، وينتظر عدد كبير من عشاق الفريقين المباراة التي سوف تشهد منافسة قوية وتشجيع المشجعين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المباراة والقنوات الناقلة…..

موعد لعبة العراق واليمن في بطولة الخليج العربي 2

تنطلق صافرة الحكم لمباراة العراق واليمن ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة خليجي 26 ، والتي سوف تقام على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 03:25 عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة 04:25 مساءً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق.

يخوض المنتخب العراقي مباراته أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يخطف أولى نقاطه لكي يتمكن من احتلال صدارة المجموعة التي تضم البحرين والسعودية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية يسعى فيها كلا الفريقين أن يحقق نتيجة مرضية للجماهير التي تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن خلال الساعات الأخيرة والتي سوف يتم نقلها حصرياً على القنوات الآتية:

Alkass One HD

AD Sports 1 HD

Oman Sport HD

Kuwait Sports HD

KSA Sports 1 HD

Bahrain Sport HD

Dubai Sports 1 HD

AlIraqiya Sports HD

خطوات حجز تذاكر مباراة العراق واليمن في خليجي 26