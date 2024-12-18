خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1446 عبر منصة أبشر www.absher.sa

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن تأشيرتك إلى السعودية لعام 1446، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي توفر خدمات مريحة وسريعة للمقيمين والمواطنين. باستخدام رقم الجواز، يمكنك التحقق من حالة التأشيرة والاطمئنان على مستجدات طلبك. في هذا المقال، سنستعرض لك خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية عبر منصة أبشر www.absher.sa بشكل مفصل.

يبحث العديد من المواطنين علي معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1446، خصوصا بعد قيام الجوازات في دولة السعودية بالتوضيح وتوفير منصة من أجل الاستعلام عن التأشيرة وذلك من أجل الخروج الي دولة أخري، وتعد التأشيرة من ضمن الطرق التي يحتاجها المواطن من أجل الخروج من الأراضي السعودية وتنفع هذه التأشيرة أيضا للذين يغادرون السعودية بشكل دائم وبكل الطرق القانونية، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا سعودي 24 عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1446 من خلال متابعة هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1446

سوف نوضح لكم الخطوات من اجل الاستعلام عن تأشيرات في المملكة العربية السعودية، واليكم الخطوات علي النحو التالي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

ثم النقر علي كلمة أبشر أفراد من أجل التسجيل بالاسم وكلمة السر.

ثم الدخول الي خدمة الجوازات، وبعد ذلك تحديد التأشيرات.

وفي حالة الخروج بشكل نهائي قم بتحديدها.

يجب القيام بكتابة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بكم.

ثم النقر علي كلمة استعلام.

حقوق المقيم بعد الحصول علي تأشيرة الخروج

هناك بعض القوانين التي تقوم الدولة بوضعها بعد الحصول علي تأشيرة الخروج، واليكم هذه الحقوق علي النحو التالي:

يجب ان يتم توضيح راتب العامل.

ويجب ان يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.

يجب ان يبلغ صاحب العمل قبل انتهاء العمل ب90 يوم.

يتم منح العامل مدة تصل الي 60 يوم للاستمرار في الدولة.

ويجب ان يتم الخروج بعد هذه المدة.