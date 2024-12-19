“إمارة الرياض تنفذ حملة لإزالة آلاف التعديات على الأراضي الحكومية”

أعلنت إمارة منطقة الرياض عن تنفيذ حملة كبيرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، حيث استهدفت الحملة آلاف التعديات في مختلف المناطق. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة السعودية لحماية الممتلكات العامة وتعزيز نظام الإدارة العقارية، والتصدي لأي محاولات للاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة.

كتب محمد سعد – قامت إمارة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بإزالة العديد من التعديات على الأراضي الحكومية في المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الحالات المرصودة 16,729 حالة تعدٍ على مساحة تقدر بنحو 1.09 مليار متر مربع.

جاءت هذه الإجراءات استجابةً لتعليمات المقام السامي والأنظمة الصارمة التي تهدف إلى حماية الأراضي الحكومية وضمان عدم التعدي عليها. وأفادت التوجيهات الصادرة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير المنطقة، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، بأن الجهات المختصة مستمرة في تطبيق هذه التعليمات بكل دقة لمنع أي تجاوزات مستقبلية.

تواصل إمارة الرياض حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، وتؤكد على أهمية التعاون مع المواطنين والمقيمين للحفاظ على النظام العقاري والبيئة العمرانية في المنطقة. هذه الإجراءات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وضمان حقوق الأفراد والمجتمع.