“بدء فعاليات مسابقة الفلك والفضاء لطلاب المدارس في مكة المكرمة لتعزيز الابتكار العلمي”

تم إطلاق مسابقة الفلك والفضاء لطلاب المدارس في مكة المكرمة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الشباب على التفاعل مع علوم الفضاء والتعرف على عالم النجوم والكواكب. هذه المسابقة تعتبر منصة مميزة لتطوير مهارات الطلاب العلمية والبحثية في مجالات الفلك والفضاء، وتحفيزهم لاستكشاف الفرص المستقبلية في هذا المجال.

كتب محمد سعد – دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة للمشاركة في مسابقة “موهوب الفلك والفضاء”، التي تُنفذ عن بُعد بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تستهدف طلبة التعليم العام.

أوضحت الإدارة أن الهدف من المسابقة هو المساهمة في تنمية جيل مبتكر ورائد في مجالات علوم الفلك والفضاء، فضلاً عن رفع وعي الطلاب وتطوير القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي. وتسعى المسابقة كذلك إلى إلهام الأجيال الجديدة بالاهتمام بالمهن العلمية التطبيقية والهندسية المرتبطة بعلوم الفلك. كما حثت الإدارة الطلاب الموهوبين على التسجيل بسرعة، وأشارت إلى شروط التقديم التي تتطلب أن يكون المتقدمين من طلاب الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي، وأن يتم إتمام متطلبات القبول الخاصة بالمسابقة، كما أفادت بأن باب التسجيل سيظل مفتوحًا حتى السابع من يناير 2025.

المسابقة تمثل فرصة مهمة للطلاب لاكتساب معرفة معمقة في علوم الفضاء، وتشجيعهم على التفكير النقدي والإبداعي. كما أنها تعكس توجه المملكة نحو الاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يساعد في بناء جيل من العلماء والباحث.