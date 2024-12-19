“لاعب سابق: الهلال لم يساهم في نجاحي أو تألقي.. ويصفه بالكذاب”

برز سعود عبدالحميد مؤخرًا مع فريق روما الإيطالي، حيث نجح في إثبات نفسه بعد فترة من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات الأولى.

وفي هذا السياق، قال لاعب الهلال السابق الطريقي: “بعض إعلاميي الهلال بدأوا بالإشادة بسعود عبدالحميد بعدما كانوا ينتقدونه ويسخرون منه أثناء جلوسه على الدكة”.

وأضاف: “الآن يحاولون نسب إنجازات سعود إلى الهلال، زاعمين أنهم أصحاب الفضل عليه. الحقيقة أن الهلال لا علاقة له بتألقه، فهو يحقق نتائجه بمجهوده الشخصي”.

وتابع الطريقي قائلاً: “عندما انتقلت من الهلال إلى الأهلي وتألقّت مع الأهلي، كانوا يقولون إن الهلال سبب تألقي، رغم أن الهلال لم يكن له أي دور في ذلك”.

الجدير بالذكر أن صالح الطريقي كان لاعبًا سابقًا في فريق كرة اليد بنادي الهلال، إلا أن علاقته بالنادي توترت لاحقًا بعد قرار الإدارة بالاستغناء عنه، وهو ما أثار استياءه ودفعه إلى انتقاد الهلال في تصريحاته الإعلامية.