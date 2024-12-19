الرئيسية رياضة
رياضة

“لاعب سابق: الهلال لم يساهم في نجاحي أو تألقي.. ويصفه بالكذاب”

“لاعب سابق: الهلال لم يساهم في نجاحي أو تألقي.. ويصفه بالكذاب”
"لاعب سابق: الهلال لم يساهم في نجاحي أو تألقي.. ويصفه بالكذاب"
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أثار لاعب هلالي سابق جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة، حيث نفى أي دور لنادي الهلال في تألقه أو نجاح اللاعب سعود، واصفاً النادي بالكاذب في ادعاءاته حول دعم مسيرته. تصريحات اللاعب تأتي ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها للنادي، مما فتح باب النقاش بين الجماهير حول دوره الحقيقي في دعم اللاعبين وتطويرهم.

كتب محمد سعد – انتقد أحد اللاعبين السابقين لنادي الهلال ممارسات بعض الإعلاميين وجماهير النادي، بشأن ادعائهم بأن لهم الفضل عليه وعلى سعود عبدالحميد.

برز سعود عبدالحميد مؤخرًا مع فريق روما الإيطالي، حيث نجح في إثبات نفسه بعد فترة من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات الأولى.

وفي هذا السياق، قال لاعب الهلال السابق الطريقي: “بعض إعلاميي الهلال بدأوا بالإشادة بسعود عبدالحميد بعدما كانوا ينتقدونه ويسخرون منه أثناء جلوسه على الدكة”.

وأضاف: “الآن يحاولون نسب إنجازات سعود إلى الهلال، زاعمين أنهم أصحاب الفضل عليه. الحقيقة أن الهلال لا علاقة له بتألقه، فهو يحقق نتائجه بمجهوده الشخصي”.

وتابع الطريقي قائلاً: “عندما انتقلت من الهلال إلى الأهلي وتألقّت مع الأهلي، كانوا يقولون إن الهلال سبب تألقي، رغم أن الهلال لم يكن له أي دور في ذلك”.

 

الجدير بالذكر أن صالح الطريقي كان لاعبًا سابقًا في فريق كرة اليد بنادي الهلال، إلا أن علاقته بالنادي توترت لاحقًا بعد قرار الإدارة بالاستغناء عنه، وهو ما أثار استياءه ودفعه إلى انتقاد الهلال في تصريحاته الإعلامية.

تصريحات اللاعب السابق تضيف طبقة جديدة من الجدل حول علاقة الهلال بلاعبيه السابقين، وتطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الأندية مع المواهب الشابة.

شارك
السابق
“رئيس نادٍ سعودي: ‘كرهت الكرة’.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر”
التالي
“موعد مباراة العراق واليمن في بطولة الخليج العربي 26: التفاصيل الكاملة والقنوات الناقلة”