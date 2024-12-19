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“رئيس نادٍ سعودي: ‘كرهت الكرة’.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر”

“رئيس نادٍ سعودي: ‘كرهت الكرة’.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر”
"رئيس نادٍ سعودي: 'كرهت الكرة'.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في لحظة إنسانية نادرة، فاجأ رئيس أحد الأندية السعودية الجميع عندما انهار بالبكاء أثناء مقابلة تلفزيونية، معترفًا بأنه “كره كرة القدم” نتيجة موقف صعب أثّر عليه بشكل كبير. هذه التصريحات الصادمة ألقت الضوء على الضغوط النفسية والتحديات التي تواجه المسؤولين في الوسط الرياضي.

كتب محمد سعد – أثار محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، مشاعر الجماهير الرياضية بتصريحاته المؤثرة التي تناولت إحدى الشخصيات البارزة في تاريخ النادي.

تحدث الخليفة بعاطفة صادقة عن لحظات رحيل رئيس النادي السابق، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء وجوده في الملعب، وسط دهشة اللاعبين الذين عايشوا الواقعة عن قرب.

في حديثه خلال برنامج “كورة”، لم يتمكن الخليفة من حبس دموعه أثناء استرجاعه لتلك الذكرى المؤلمة، التي وصفها بأنها نقطة تحول كبرى أثرت على مسيرته المهنية وحياته الشخصية.

وأكد الخليفة في تصريحاته أن الحادثة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، لدرجة جعلته ينفر من كرة القدم، الرياضة التي كان يعشقها، مشيرًا إلى أنها أصبحت مصدرًا للحزن بعد تلك اللحظة المأساوية.

واختتم الخليفة حديثه بالإشارة إلى صعوبة نسيان مثل هذه الأحداث، موضحًا أن الرياضة رغم متعتها وشغفها تحمل أحيانًا ذكريات مؤلمة تظل محفورة في الذاكرة.

https://twitter.com/i/status/1869490779275575450

يُذكر أن فريق الخلود ينافس هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

كلمات رئيس النادي وصراحته في التعبير عن مشاعره كشفت الجانب الإنساني في عالم مليء بالضغوطات. هذه اللحظة المؤثرة تدعو إلى التفكير في أهمية تقديم الدعم النفسي للعاملين في الرياضة، حيث إن التحديات الكبيرة قد تُثقل كاهل حتى أكثر الشخصيات قوة وصمودًا.

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