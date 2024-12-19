“رئيس نادٍ سعودي: ‘كرهت الكرة’.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر”

في لحظة إنسانية نادرة، فاجأ رئيس أحد الأندية السعودية الجميع عندما انهار بالبكاء أثناء مقابلة تلفزيونية، معترفًا بأنه “كره كرة القدم” نتيجة موقف صعب أثّر عليه بشكل كبير. هذه التصريحات الصادمة ألقت الضوء على الضغوط النفسية والتحديات التي تواجه المسؤولين في الوسط الرياضي.
كتب محمد سعد – أثار محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، مشاعر الجماهير الرياضية بتصريحاته المؤثرة التي تناولت إحدى الشخصيات البارزة في تاريخ النادي.
تحدث الخليفة بعاطفة صادقة عن لحظات رحيل رئيس النادي السابق، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء وجوده في الملعب، وسط دهشة اللاعبين الذين عايشوا الواقعة عن قرب.
في حديثه خلال برنامج “كورة”، لم يتمكن الخليفة من حبس دموعه أثناء استرجاعه لتلك الذكرى المؤلمة، التي وصفها بأنها نقطة تحول كبرى أثرت على مسيرته المهنية وحياته الشخصية.
وأكد الخليفة في تصريحاته أن الحادثة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، لدرجة جعلته ينفر من كرة القدم، الرياضة التي كان يعشقها، مشيرًا إلى أنها أصبحت مصدرًا للحزن بعد تلك اللحظة المأساوية.
واختتم الخليفة حديثه بالإشارة إلى صعوبة نسيان مثل هذه الأحداث، موضحًا أن الرياضة رغم متعتها وشغفها تحمل أحيانًا ذكريات مؤلمة تظل محفورة في الذاكرة.