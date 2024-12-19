“رئيس نادٍ سعودي: ‘كرهت الكرة’.. ينهار بالبكاء على الهواء بسبب موقف مؤثر”

في لحظة إنسانية نادرة، فاجأ رئيس أحد الأندية السعودية الجميع عندما انهار بالبكاء أثناء مقابلة تلفزيونية، معترفًا بأنه “كره كرة القدم” نتيجة موقف صعب أثّر عليه بشكل كبير. هذه التصريحات الصادمة ألقت الضوء على الضغوط النفسية والتحديات التي تواجه المسؤولين في الوسط الرياضي.

كتب محمد سعد – أثار محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، مشاعر الجماهير الرياضية بتصريحاته المؤثرة التي تناولت إحدى الشخصيات البارزة في تاريخ النادي.