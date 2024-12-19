“عضو شرف الهلال يثير الجدل: ‘خصم مضحك’ ويستفز الاتحاد بإحصائية تاريخية”

يستعد الهلال لاستضافة الاتحاد في مباراة حاسمة ضمن مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام على ملعب “المملكة أرينا”.

في آخر مواجهة جمعت الفريقين، حقق الهلال فوزاً كبيراً على الاتحاد بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق، نشر حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، إحصائيات أثارت استياء جماهير الاتحاد، حيث قال: “معلومة قصيرة: من عام 2017 إلى 2023، فاز الهلال في 20 مباراة، بينما فاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط”.

وأضاف الناقور قائلاً: “نادي مضحك”.

يُذكر أن آخر فوز حققه الاتحاد على الهلال كان في موسم 2020-2021، عندما تغلّب عليه بنتيجة 2-0 في مباراة ذهاب الدوري. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الاتحاد من تحقيق أي انتصار على الهلال، سواء في المسابقات المحلية أو البطولات القارية.

تصريحات مثل هذه تسلط الضوء على حدة التنافس الرياضي بين الأندية الكبرى في السعودية، وتذكرنا بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل تعبير عن الانتماء والشغف الذي يجمع الجماهير ويشعل التحدي بين اللاعبين والإداريين.