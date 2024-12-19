“كيفية تغيير المهنة عبر منصة أبشر السعودية وما هي المهن المستثناة من التغيير؟”

تتيح منصة أبشر السعودية للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك إمكانية تغيير المهنة بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية. ومع ذلك، هناك مهن محددة لا يمكن تغييرها بسبب ضوابط وتشريعات العمل. في هذا المقال، سنتعرف على خطوات تغيير المهنة عبر منصة أبشر، والمتطلبات الأساسية لهذه الخدمة، بالإضافة إلى قائمة المهن التي لا يُسمح بتغييرها.

كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تغيير المهنة حيث أتاح السجل المدني السعودي إمكانية تغيير المهنة في أبشر إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني السعودي العربية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الشروط والمستندات والأوراق المطلوبة لذلك كزلشق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية تغيير المهنة في أبشر

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تغيير المهنة في أبشر ببطاقة التسجيل المدني عبر المنصة الإلكترونية لأبشر، لذلك سنوضح طريقة تغيير المهنة