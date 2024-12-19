“تعرف على شروط الإقامة لمدة 10 سنوات في السعودية بدون كفيل أو ترحيل: التفاصيل كاملة”

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل والمعيشة للوافدين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على إقامة دائمة لمدة 10 سنوات بدون الحاجة إلى كفيل أو الخوف من الترحيل. هذه الفرصة تعتبر بداية جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا للمقيمين في المملكة، حيث تقدم العديد من المزايا للراغبين في الاستقرار لفترة طويلة. في هذا التقرير، سنستعرض الشروط اللازمة للحصول على هذه الإقامة الجديدة.

كتب محمد سعد – أصبحت الإقامة في المملكة العربية السعودية حلمًا يسعى لتحقيقه العديد من المغتربين، الذين يتطلعون إلى فرص العمل والاستثمار، فضلاً عن رغبتهم في العيش بأمان واستقرار في أرض المملكة ومع تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أصبح الحصول على الإقامة الدائمة التي تمتد لمدة 10 سنوات، دون الحاجة إلى كفيل أو الخوف من الترحيل، هدفًا للكثير من الوافدين خععقص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الحصول على الإقامة الدائمة 10 سنوات

من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة لمدة 10 سنوات دون كفيل أو ترحيل، حددت السلطات السعودية أربعة شروط أساسية يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي:

يجب أن يكون الوافد من فئة التجار الذين يمتلكون أعمالًا تجارية داخل المملكة، حيث تهدف هذه الفئة إلى جذب أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين يسهمون في الاقتصاد الوطني. يشترط أن يكون الوافد قد سدد جميع الرسوم المستحقة عليه، ولا يوجد عليه أي مخالفات أو غرامات أو مشاكل أمنية قد تعيق حصوله على الإقامة. يجب أن يكون الوافد مؤهلاً علميًا ومتخصصًا في مجال معين، حيث تركز المملكة على جذب الكفاءات التي تدعم التقدم العلمي والاقتصادي. يُشترط أن يكون الوافد قادرًا على تقديم إضافة للمملكة، سواء في مجال العمل أو عبر مشروعات جديدة لذا يجب أن يكون لديه دور إيجابي في الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد جزء من العمالة العشوائية.

الفئات ذات الأولوية للحصول على الإقامة الدائمة

حددت السلطات السعودية أيضًا فئات معينة لها أولوية في الحصول على الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات، وهذه الفئات تشمل:

تعتبر هذه الفئة من المواطنين الأولوية للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة، نظرًا للعلاقات الأخوية التي تربط المملكة ببقية دول المجلس. تعطى الأولوية لأبناء المواطنة السعودية من زوج غير سعودي في الحصول على الإقامة، وذلك نظرًا للروابط الأسرية. كما تُمنح الأولوية لأبناء الوافدة من أب سعودي، حيث تعترف المملكة بحق هؤلاء الأطفال في العيش في المملكة بشكل دائم. يتمتع الأفراد الذين تم تجنيسهم في المملكة بالأولوية في الحصول على الإقامة الدائمة، بما يضمن لهم حقوق المواطنة.

يُعتبر هذا البرنامج من ضمن مبادرات المملكة لتوطين الوظائف وتحسين بيئة العمل، ما يسمح للوافدين بالاستقرار لفترات طويلة دون الحاجة إلى كفيل. لمن يرغب في الاستفادة من هذا العرض، يجب الالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات السعودية. تابعونا للحصول على آخر التحديثات حول هذا الموضوع وطرق التقديم.