“عرض مميز من جرير السعودية: خصم كبير على آيفون 15 برو ماكس 1 تيرا بخصم 1200 ريال!”

“إذا كنت من عشاق منتجات آبل وتبحث عن فرصة لشراء آيفون 15 برو ماكس بأفضل سعر، فلا تفوت العرض المميز من متجر جرير في السعودية. يقدم المتجر خصمًا يصل إلى 1200 ريال على جهاز آيفون 15 برو ماكس بسعة 1 تيرا بايت، مما يوفر لك فرصة كبيرة للحصول على هذا الهاتف الرائد بأقل تكلفة. في هذا المقال، سنكشف لك كل التفاصيل حول هذا العرض الرائع.”

كتب محمد سعد – تعتبر مكتبة جرير واحدة من أبرز الأماكن التي تقدم العروض المميزة على الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما على هواتف أبل التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي ففي الآونة الأخيرة أطلقت مكتبة جرير عرضًا مميزًا على iPhone 15 Pro Max بسعة 1 تيرابايت، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذو مواصفات عالية وبسعر مخفض وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل العرض وأسعار الهاتف وكذلك أهم مواصفاته هبهدث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عرض مكتبة جرير على iPhone 15 Pro Max 1 تيرابايت

أعلنت مكتبة جرير عن عرض خاص على هاتف iPhone 15 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت، حيث يتم بيع الهاتف بسعر 5,216.52 ريال سعودي بدلاً من 6,260 ريال سعودي، مما يعني خصمًا يصل إلى 1,200 ريال سعودي، وهو ما يعادل 16% من السعر الأصلي للهاتف كما يتمتع الهاتف بتقنية 5G وشاشة رائعة، مما يجعله من الخيارات المميزة لمحبي هواتف آبل.

أهم مواصفات iPhone 15 Pro Max

يعد هاتف iPhone 15 Pro Max من أروع الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة أبل، حيث يأتي مزودًا بأحدث التقنيات والمواصفات التي تجعله يتفوق في الأداء والتصميم وإليكم أبرز مواصفاته:

الأبعاد والوزن: يأتي الهاتف بأبعاد 159.9×76.7×8.3 ملم، مما يجعله سهل الاستخدام بيد واحدة.

الشاشة: يحتوي الهاتف على شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1290×2796 بكسل، مع تقنية Dynamic Island في منتصف الشاشة، ما يوفر تجربة مرئية رائعة للمستخدمين.

الذاكرة: يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من حيث سعة الذاكرة، وهي:

الإصدار الأول: 256 جيجابايت من الذاكرة الصلبة و8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

الإصدار الثاني: 512 جيجابايت من الذاكرة الصلبة مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

الإصدار الثالث: 1 تيرابايت من الذاكرة الصلبة مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

المعالج: يعمل الهاتف بمعالج A17 Pro من أبل، الذي يعد من أقوى المعالجات في السوق، مع معالج رسومي Apple GPU 6-core graphics.

الكاميرا:

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل، بينما الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وتدعم التصوير بجودة عالية في مختلف الظروف.

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