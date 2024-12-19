“فرصتك للانضمام إلى الجيش العماني: فتح باب التقديم لوظائف التجنيد 2024”

علن الجيش العماني رسمياً عن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد لعام 2024، مما يتيح للشباب العماني فرصة الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني. هذه فرصة رائعة للراغبين في خدمة الوطن والانخراط في المؤسسة العسكرية، التي تقدم تدريباً مهنياً عالي المستوى وميزات عديدة للمجندين الجدد. في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل حول كيفية التقديم والفرص المتاحة للمجندين في الجيش العماني.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة العمل العمانية عن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد في الجيش السلطاني العماني، مستهدفة حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي وتبدأ فترة التسجيل من 23 يوليو 2024 وتستمر حتى 1 أغسطس 2024، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة أو عن طريق الرسائل النصية غتحضز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف التجنيد 2024

في خطوة هامة لتعزيز صفوف الجيش السلطاني العماني، أعلنت وزارة العمل العمانية عن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد، وذلك ابتداءً من 23 يوليو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 ويأتي هذا الإعلان كفرصة لحاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي للالتحاق بصفوف الجيش كضباط.

تعد هذه الفرصة مثالية لكل من يسعى للانضمام إلى القوات المسلحة العمانية، حيث سيحصل المجندون على التدريب اللازم والمزايا المتعددة مثل الرعاية الصحية والرواتب المجزية. إذا كنت مهتماً بالتقديم، تأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المعلنة من قبل الجيش العماني. تابع الأخبار الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول مواعيد التقديم والتفاصيل الأخرى.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التجنيد العمانية ويجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التجنيد. اختيار “الخدمات” ثم “الفرص الوظيفية” من القائمة المنسدلة. الضغط على “وظائف الجيش السلطاني العماني” ثم “تقديم”. تسجيل الدخول باستخدام الرقم المدني، كلمة المرور، ورمز التحقق.

كما يمكن التقديم عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود 19376# إلى الرقم 80057.