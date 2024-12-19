برواتب خيالية: قطر تطلب توظيف أصحاب هذه المهن 2024

أعلنت دولة قطر عن فتح باب التوظيف في عدد من المهن المتخصصة، حيث تسعى لتوظيف الكفاءات في مختلف المجالات لسد احتياجات السوق المحلي. وتشمل هذه الوظائف مجموعة من التخصصات التي تتطلب مهارات عالية، مع رواتب مغرية وعروض مهنية متميزة. في هذا المقال، نستعرض أبرز المهن المطلوبة في قطر لعام 2024 وأهم الفرص الوظيفية التي تنتظر المتقدمين.

كتب محمد سعد – وذكرت شركة ” سي وركس قطر” أنها بحاجة ماسة لعدد من الموظفين من جميع الجنسيات وجميع المؤهلات الدراسية، للتقديم لديها بالوظائف الشاغرة، واضعة عدد من الشروط ومستوى الرواتب للمتقدمين لديها طملصر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الوظائف المطلوبة لشركة قطرية عالمية

واعلنت سي وركس قطر عن الوظائف المتاحة داخل الشركة وطريقة التقديم عليها فيما يلي:

عامل فني دهان

نجار أثاث

كهربائي للمعدات الثقيلة مثل السيارات

غواص جوي

مشرف غواص

مشرف تكوين

ميكانيكي ذو خبرة في التصنيع البحري

مدير ضمان الجودة

مندوب مبيعات

مسؤول الصحة والسلامة

أمين مخازن

محلل

طريقة التقديم للوظائف والشروط

ونوهت الشركة على أن كل من لديه الخبرة في الوظائف المعلن عنها، يمكنه التقديم من خلال التقديم على الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة” سي وركس قطر“، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم على الوظيفة ورخصة قيادة معتمدة من جهة مختصة و سارية وشهادة ممانعة وانتظار الرد من الشركة في حال التقديم.

إذا كنت من أصحاب المهارات العالية في المجالات المطلوبة، فقد تكون هذه فرصتك للعمل في قطر والاستفادة من الرواتب المجزية والمزايا العديدة التي تقدمها الدولة. تأكد من متابعة إعلانات الوظائف المتاحة والتقديم في الوقت المحدد. لا تفوت هذه الفرصة الفريدة لتحقيق تقدم مهني في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.